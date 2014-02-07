AKP'den istifa eden vekil: Gülen'le görüşenler Haşhaşi'yle mi görüştü?

AKP İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla AKP'de başlayan istifa dalgalarına bir yenisi daha eklendi.

AKP İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, AKP Gülen cemaati gerilimi sürecinde partisinden istifa eden 9. milletvekili oldu.

İşte İşbilen'in konuşmasından satır başları:

Güzel bir haberi veya güzel bir hadiseyi duyurmak için huzurlarınızda olmak isterdim. Ben Ak Parti’den İzmir milletvekili adayı olurken günün birinde çok üzücü şekilde partiden istifa kararı almak mecburiyetinde kalacağım aklıma gelmezdi.

'Gidişimiz iyi değil' dedim

Ben AK Parti’nin bir vekili olarak dershaneler tartışmasının yaşandığı Kasım’da Genel Merkez’de Nabi Avcı’nın Genel merkezde byapılan basına kapalı toplantıda düşüncelerimi açıkladım. O konuşmayı yapmamı bizzat AK Parti Grup başkan vekilleri istedi.

Orada 'Gidişimiz iyi değildir. Bir dershane tartışmasıyla ülkeyi geriyoruz' demiştim.

O gün alkışlanan ve tebrik edilen bu konuşmamdan sonra Başbakan’ın çağırıp beni konuşmasını bekledim, hatta talep ettim. Ama Başbakan’dan beklediğim cevap gelmedi.

Bu süreç içinde her şeye rağmen muhterem Fethullah Gülen hoca efendi ile Başbakan arasında diyaloga vesile olurum diye de bekledim. Başbakan bu meselenin suhuletle çözülmesini isteseydi beni çağırırdı herhalde. Başbakan’ın talebi üzerine vekil adayı oldum.

2,5 yıl boyunca ülkenin hep uzlaşmacı siyaset anlayışı ile yönetilmesi gerektiğine inandım. Uhdeme tebliğ edilen milletvekilliği görevini de ifa ederken, sadece AK Parti’deki milletvekilleriyle değil, genel kurul’da temsil edilen partilerin milletvekilleriyle diyalog içinde olmaya özen gösterdim. Kendilerinden istifa ettim, insani münasebetler içinde oldum.

Partimizin il ve ilçe başkanlarıyla her zaman birlikte oldum, seçmenlerimin hizmetinde oldum. Meclis’teki mesaime de onlarla beraber hep sadık kaldım. Akıl, insaf, vicdan ve insanlık dışı itham ve hareketler her geçen gün artarak sürüyor. Bu durum yurtiçinde ve yurtdışındaki milyonlarca insanımız gibi, bu ülkenin bir vatandaşı olarak derinden yaralıyor.

Muhterem Gülen hocaefendiyi 50 yıldır yakinen tanıyorum. Bugün yapılan hakaretleri ömrüm boyunca duymadım. Haşhaşi, çete reisi, alim müsveddesi, içi boş vaiz, sahte veli, yalancı peygamber, paralel devletin başı, İsrail uşağı, maşa, ABD’de esir, kaset şantajcısı ve telekulakçı… Daha neler neler…

Hizmet camiası inlere benzetildi. Hizmet insanları inlere girilip ellerİ ve belleri kırılacak teröristler olarak sunuldu. Eski bürokrat, yeni siyasetçi memleketi Erzurum’da ‘kimsin sen’ diyerek mide bulandırıcı ve tiksindirici bir konuşma yaptı.

Nedenleri yolsuzluk operasyonu

Bunların nedeni yolsuzluk operasyonları. Arınç, Çağlayan, Davutoğlu gitmedi mi, hayır dualarını almadı. Partinin en tepsindeki bürokratlar gitmedi mi?

Başbakan görüşmek istedi

Başbakan Mayıs ayında ABD’deyken görüşmek istemedi mi? Görüşmek mümkün olmayınca Arınç’ı göndermedi mi?

Gülen'le görüşenler Haşhaşi ile mi görüştü

Hocaefendi ile görüştüklerinde haşhaşi ile mi görüştüler. İş dünyasından ve medya dünyasından sayısız insan yıllar içinde hoca efendiyi ziyaret etti. Görüşenler bu isnatlardan birinin bile izine rastlamış mı?

Devamı geliyor...

İlhan İşbilen kimdir?

TBMM'nin internet sitesinde İlhan İşbilen'in özgeçmişi şöyle:

İlhan İşbilen, 1 Nisan 1946'da Edirne Uzunköprü'de doğdu. Babasının adı Muharrem, annesinin adı Kadriye'dir. Sanayici, İş Adamı; İzmir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi İşletme Bölümünü bitirdi.

Kamu görevlisi olarak birçok kurumda çalıştı. Manisa Maliye Muhasebe Yüksek Okulu Genel Sekreterliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreter Vekilliği görevlerinde bulundu. Akyazılı Eğitim Vakfı, Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonunda Genel Müdür olarak görev yaptı. Asya Finans Ortaklığı ve Bankanın Murakıplığı ve Türkter Tersanesinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ufuk Mayna Denizcilik Limited Şirketi ile Cezayir'de Türk Maritime Limited Şirketi ve Tersanesini kurdu. EVYAP Holding Yönetim Kurulu Üyesidir. Türk Maritime Yönetim Kurulu Başkanlığı, Oruç Reis Denizciler Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilen İşbilen, evlidir.