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Bir melek daha evlendi

dünyanın en çok kazanan süper modeli Gisele Bündchen sevgilisi Tom Brady ile dünya evine gidrdi.

27 Şubat 2009 02:00

Podyumların melekleri bir bir evleniyor. Geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisiyle evlenen Adriana Lima’dan sonra dünyanın en çok kazanan süper modeli Gisele Bündchen da sevgilisi Tom Brady ile dünya evine girdi.

Gisele Bundchen fotoğrafları - FOTOGALERİ

Us Weekly adlı magazin dergisinin haberine göre, Bündchen ve Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nde(NFL)oynayan erkek arkadaşı Tom Brady, Santa Monica'da bir kilisede dünya evine girdi.

Dergi, St. Monica Katolik Kilisesi'nde yapılan sade törene çiftin yakın akrabalarının katıldığını bildirdi.

28 yaşındaki Bundchen'in Dolce & Gabbana marka gelinlik giydiği, 3 köpeğine de aynı marka tarafından hazırlanan özel çiçekli tasmalar takıldığı belirtildi.

Bundchen ve Brady'in birlikteliği, 2006 yılından beri sürüyordu.

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