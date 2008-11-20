Bir mektupla 150 gencin hayatı değişti

‘Okuyup büyük bir hemşire olmak isteyen’ Dilan Tekin’in devlete yazdığı mektup sayesinde Eğil’in köy ve mezralarında 150 genç, lisede okumaya başladı.



“Sayın Kaymakam’ım: Benim en büyük hayalim okumaktır. (..) Bizim evimiz yok. Dedemlerde kalıyoruz. Okula gidecek başka yerimiz de yok. Onun için bütün hayallerim yıkıldı.



Biliyormusunuz, insanın hayali bir kez yıkılsa artık geri gelmez. Aynen bir evin yıkıldığı gibi geri gelmez. (...) Bütün üzüntülerimi bir kâğıda yazıp yakıyorum. Benim en iyi dostum, kâğıt, kalem ve yazıdır. Size başka bir şey daha söylemek istiyorum. Beni okutun. Sizin için ne yapabilirim. Lütfen bana siz yardım edin.”



Diyarbakır’ın Eğil ilçesi Balaban Köyü’nde yaşayan Dilan, bu mektubun ardından ‘okuyup büyük bir hemşire olma’ hayaline bir adım daha yaklaştı. Mektup, sadece Dilan’ı değil, yaşadığı bölgede 50’si kız 150 öğrenciyi daha liseli yaptı.



14 yaşındaki Dilan Tekin, geçen yıl başlatılan ‘Devlete Mektup Kampanyası’ kapsamında kâğıda kaleme sarılmıştı. Mektubu gözyaşları içinde okuduğunu söyleyen Eğil Kaymakamı Memduh Tura, rehber öğretmen Mustafa Temel’i görevlendirdi. Temel, köy ve mezraları tek tek gezerek liseye gidemeyen öğrencileri tespit etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle 24 köy, 24 mezradan 50’si kız 150 öğrenci taşımalı sistemle lisede okumaya başladı. Taşımalı sistemle lisenin Türkiye’de bir ilk olduğunu, kızların bu sayede tarlada, ev işinde çalıştırılmaktan, erken yaşta evlendirilmekten kurtulduğunu anlatan kaymakam Tura’nın temennisi, bu projenin diğer illere de örnek olması.



Başta mektubunun okunacağına dahi ihtimal vermeyen Dilan ise mutlu: “Babam sekiz yıl önce bizi terk etti. Annem ve dört kardeşim ile yaşam mücadelesi veriyorum. Kaymakam’ın mektubumu okuduğunu ve gelip bizi ziyaret ettiğini görünce çok duygulandım. Mektubumla maddi imkânı olmayan ve köy ile mezralarda kalan arkadaşlarıma lise kapısını araladımsa ne mutlu bana. Herkese teşekkür ediyorum.”



