-BİR MEKTUP HAYATINI DEĞİŞTİRDİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 01.09.2010 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, ilköğretim okulu 5. sınıfa kadar okuyan ancak ailesi tarafından okula gönderilmeyen Şükran Demir'in 7 yıl önce öğretmenine gizlice yazdığı mektup kaderini değiştirdi. Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yaşayan Şükran Demir (20), Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun 5. sınıfını başarıyla bitirdikten sonra ailesi tarafından okula gönderilmeyince, öğretmenine gizlice bir mektup yazarak okumak istediğini bildirmişti. Bir arkadaşı aracılığıyla öğretmeni Özgür Koçak'a gönderdiği mektubunda, okumayı sevdiğini anlatarak, ailesinin eğitimini sürdürmesine izin vermediğini dile getiren Demir, tüm bunlara rağmen umudunu hiç kaybetmediğini vurgulamıştı. Demir, ''Sevgili Özgür Öğretmenim'' diye başladığı mektubunda, şu satırlara yer vermişti: ''Sizi özleyip de gelemediğim için çok üzülüyorum. Maalesef babam beni okula göndermiyor. Siz babamı çağırınca, bize (öğretmene evde olmadığımı söyleyin) diyor. Biz de çaresiz kalıyoruz. Hani geçen hafta geldiğimde size saçma sapan bir şey için beni okula bırakmak istemiyor demiştim. Onu yine size söyleyemiyorum. Çünkü çok utandırıcı bir şey. Ben okula gitmeyi hala o kadar çok istiyorum ki okula giden çocukları görünce, o kadar çok üzülüyorum ki bilemezsiniz...'' -''IŞIKLAR SÖNMEDİ, SÖNMEYECEK''- Mektubunda, okuldaki diğer öğretmenlerden Hacer Aktaş ile aralarındaki diyaloğu anımsatıp, umudunu koruduğunu anlatan Demir, ''Zaten bugüne kadar hangi hayali kurduysam hiçbiri gerçekleşmedi. Bundan sonra da gerçekleşmeyecek. Gerçekleşeceğini hiç sanmıyorum. Umutlarım, hayallerim, tamamen yıkılmış durumda. Söyleyin Hacer öğretmene, ilerideki ışık sönmedi, hiç de sönmeyecek. Zaten benim bütün hayallerim bu ışığa bağlı. Bu ışık da olmasa...'' cümleleri ile duygularını aktarmıştı. Demir, mektubuna son olarak, ''diğer öğretmenlerimin yanında bu mektubu okuyun'' notunu da eklemişti. -OKULA GİTME SÖZÜ ALMIŞTI- Demir'in yazdıklarını gözyaşları içinde okuyan öğretmen Özgür Koçak, mektubu Doğubayazıt Kaymakamı Nurullah Çakır'a götürerek, yardım istemişti. Çakır, aynı gün okullara kırtasiye yardımı dağıtmak için tesadüfen ilçeye gelen Ağrı Valisi Hüseyin Yavuzdemir'in eşi Hediye Yavuzdemir ve 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Rauf Akbaş'ın eşi Yesire Akbaş'a mektubu gösterince, birlikte Şükran Demir'i ziyaret ederek ailesini ikna ettiler. O tarihte gazete sayfalarına taşınan Şükran'ın mektubu, adeta genç kızın kaderini değiştirmişti. -UMUTLARI BOŞA ÇIKARMADI- Kaymakam Nurullah Çakır ve öğretmeni Özgür Koçak'ın desteği ile 8'nci sınıfı bitiren Demir daha sonra Anadolu Lisesini kazanarak, eğitimini sürdürdü. Bu süre içinde Afyonkarahisar'a tayin olan öğretmeni Özgür Koçak ile sürekli telefonla görüşen Demir, her defasında kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Anadolu Lisesini başarıyla bitiren Demir, bu yıl girdiği üniversite sınavında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Türk Dili Edebiyatı Bölümünü kazandı. Demir'in AKÜ'yü tercih etmesinde, öğretmeni Özgür Koçak'ın, Afyonkarahisar'da yaşıyor olması etkili oldu. -SOLUĞU ÖĞRETMENİNİN YANINDA ALDI- Üniversiteye kayıt için gelen Şükran Demir, soluğu yıllardır yüzünü görmediği öğretmeni Özgür Koçak'ın yanında aldı. Uzun süre öğretmenine sarılarak, sevinç gözyaşları döken Demir, o mektubun hayatını nasıl değiştirdiğini, şöyle anlattı: ''Bulunduğum çevreye göre hep farklı bir yerlerde olmak istedim. Babam 'artık okumayacaksın' deyince çok üzüldüm. Ne yapabilirim diye düşünürken, Özgür öğretmenim aklıma geldi. Ama yanına da gidemiyordum. Onun için bir mektup yazdım. O mektup hayatımı değiştirdi. Bugüne kadar bana güvenen insanların da umudunu güvenini boşa çıkarmadım. Bunun için de ayrıca mutlu ve gururluyum.'' Özgür öğretmeni örnek aldığı için öğretmenlik yapmak istediğini belirten Şükran Demir, kazandığı bölümle de öğretmen olabileceği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi. -''KIZ ÇOCUĞU OKUMAZ'' ZİHNİYETİ YERLE BİR OLDU- Doğubayazıt'ta görev yaptığı o dönemde, öğrencisi Şükran Demir'den aldığı mektuptan çok etkilendiğini ve hala o günü unutmadığını dile getiren Özgür Koçak, mutluluğunu kelimelere dökemediğini söyledi. Demir'in duygu yüklü mektubunu aldıktan sonra dönemin Doğubeyazıt Kaymakamı Nurullah Çakır ile çareler aradıklarını belirten Koçak, sözlerine şöyle devam etti: ''Girişimlerimizle Şükran'ı tekrar okula başlattık. Ben tayin istemek zorunda kaldım ama Şükran ile bağlantılarımızı hiç koparmadık. Telefonlarla sürekli görüştük. Şükran 8'nci sınıfı bitirdikten sonra Anadolu Lisesi'ni kazandı. Güzel bir çalışmayla da üniversiteyi kazandı. Afyonkarahisar'ı kazanması da iyi oldu. Kızımı yanıma almış oldum. Benim kız çocuklarına karşı ayrı bir ilgi ve alakam var. Bir kızım vardı, Şükran ile bir kızım daha oldu. Ben kendisine hep güvendim, üniversiteyi de en iyi derecelerle bitireceğine inanıyorum. Şükran, 'kız çocuğu okumaz' zihniyetini yerle bir etti.'' -VALİ ÇAKIR'A TEŞEKKÜR TELEFONU- Üniversiteye kaydını öğretmeni Özgür Koçak ile yaptıran Şükran Demir, ''Yazdığım o mektupta (Hayallerimdeki ışık sönmedi, hiç de sönmeyecek) demiştim, şimdi hayallerimi aydınlatan öğretmenim ve o dönem kaymakam olarak bana yardım elini uzatan şimdi ki Çorum Valisi Nurullah Çakır'ı mahcup etmemenin gururunu yaşıyorum'' dedi. Demir ve Koçak, telefonla Çorum Valisi Çakır'ı da arayarak müjde verdi. Aldığı sürpriz telefon karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Vali Çakır, Şükran Demir'i tebrik ederek, Özgür Koçak'a minnet ve şükranlarını sundu. Duygu dolu anlar yaşayan Vali Çakır, Şükran'ın bu azmiyle herkese örnek olacağını ve üniversite yaşamında da nice başarılara imza atacağını kaydetti.