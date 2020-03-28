T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bir mahalle daha Koronavirüs karantinasına alındı

Dün de Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantinaya alınmıştı

28 Mart 2020 09:04

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor" denildi.

TIKLAYIN - Türkiye'de ilk: Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy, Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

ETİKETLER

koronavirüsvankoronavirüsmahallekarantina
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24