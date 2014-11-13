Bir kuruş ödemeden tedavi olabilirsiniz

Sigortalı sadece ve sadece resmi kurum hekimlikleri, verem savaş dispanseri ve toplum sağlığı merkezi ile aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, belediyelere ait poliklinikler, üniversitelerin medikososyal birimleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birinci basamaklarında cebinden tek kuruş çıkmadan tedavi olabilir. Ancak eczaneye gittiğinizde ilaç alırken cebinizden 12 lira muayene parası çıkar.

Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) ile sözleşmesi olmayan hastanede tedavi oldum bedelini SGK öder mi?

Hürriyet'ten Ali Pekten'in haberine göre, SGK’lının ve hak sahiplerinin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hâller dışında aldığı sağlık hizmeti giderlerini SGK ödemez.

Devlet hastanelerinde para öder miyim?

Devlet hastanelerinde hasta ayrıca para ödemez. Ancak tamamen de bedava değildir. Birinci basamak dışındaki devlet hastanelerinde, tedavinin bedeli olmamakla beraber sabit bit tutar olan muayene katılım bedeli ve özel oda ücreti ödenir. Mevzuata göre devlet hastanelerinde oda ücreti ödenmesi var. Ancak uygulamada fiilen yok. Şu anda bu ücret alınmıyor.

Cebimden bir kuruş bile ödemeden tedavi olduğum sağlık kuruluşları nerelerdir?

Resmi kurum hekimlikleri, verem savaş dispanseri ve toplum sağlığı merkezi ile aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, belediyelere ait poliklinikler, üniversitelerin medikososyal birimleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birinci basamak sağlık üniteleridir.

Hastaneler bedava deniyor ama yine de benden eczane, ilaç alırken 12 TL muayene parası alıyor. Bu nedir?

Ödediğiniz 12 TL para muayene katılım payıdır. Muayene katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, sağlık hizmeti sunan tesislere gidildiğinde genel sağlık sigortalı (GSS) ve hak sahipleri tarafından ödenecek sabit tutardır. Bu para SGK’nın kasasına girer. Tedaviye göre değişmez. Sadece gidilen sağlık tesisine göre tutarı değişir. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı yani muayene ücreti yoktur. Ancak bunların dışındaki tüm devlete ait sağlık kuruluşlarında (Hastane, eğitim araştırma hastanesi, üniversite hastanesi gibi) 5 TL, özel sağlık kuruluşlarında 12 TL muayene katılım payı alınır.

Ben devlet hastanesinde tedavi oldum. Benden 5 TL muayene katılım payı alındı. Ancak 8 gün sonra gittim bu sefer eczane benden 10 TL istedi. Muayene ücretine zam mı geldi?

Hayır zam gelmedi. Hasta 10 gün içerisinde aynı branşta, farklı bir hastaneye daha gittiğinde muayene ücreti, bu sefer eskisinin üzerine 5 (beş) TL daha konularak tahsil edilir. Yani siz devlet hastanesine gittiğiniz için 10 TL aldılar. Özel hastaneye gitseydiniz 17 TL alırlardı. Bu durumda fazla para ödemek istemiyorsanız muayene kontrol için 10 günü geçirmemelisiniz ve ilk defa gittiğiniz hastaneye gitmelisiniz. Aynı hastanede olsa 10 günü geçirirseniz bu sefer de, yeni bir muayene gibi yine muayene ücreti ödersiniz.

Ödediğim paranın ilave ücret mi, muayene katılım payımı olduğunu nasıl anlarım?

İlave ücreti, sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına, her tedavi içinde yer alan her işlem için SGK’nın ödediği bedelin üzerinde bir bedel talep etmedir ve sabit bir tutar değildir. Bunun yanında ilave ücrette para hastanenin cebine girdiği için taburcu olurken hastane bedeli fatura karşılığı olarak peşin alır.

Muayene katılım payında ise hastalığa veya tedaviye göre değil, gün içinde veya başlayan tedavi bitinceye dek, hastanın tüm ayaktan tedavileri için alınan sabit tek bir tutardır. (5 veya 12 TL) Ödenen bu bedel SGK’nın cebine girer ve bedeli hastane de tahsil edilmez. Hasta eczanede öder ya da emekli ise aylığından kesilir.

Ödeme yapıyorum fakat bir sonraki reçetemde yine muayene ücreti çıkıyor. Ne yapmalıyım?

Herhangi bir sağlık kuruluşunda muayene olmanız durumunda sisteme kaydınız yapıldığı anda muayene ücretiniz tahakkuk eder. Bu muayeneye bağlı düzenlenen reçetenizi almak için eczaneye başvurmadığınız için o anda muayene ücreti alınmamış oluyor. Fakat bu ücret bir sonraki reçetenizi eczaneye almaya gittiğinizde bir önceki muayene ücreti de görünüyor. Bu şekilde muayene ücretleri birikebiliyor.

Yarın

* Yatarak tedavilerde muayene ücreti ödenir mi?

* Emekli babama protez takıldı. Babam muayene ücreti öder mi?

* Tüp bebek tedavisi oldum. SGK benden muayene katılım payı(muayene ücreti) alır mı?

* Hasta acil diye müracaat ettikten sonra acil olmadığı anlaşılırsa katılım payı öder mi?

* İlik nakli oldum, emekli olduğum halde neden katılım payı kesiliyor?

* Fizik tedavisi için yüzde kaç katkı payı alınıyor öğrenmek istiyorum.

* Hastaneye her gittiğimizde muayene ücreti ödüyoruz. Ne yapmalıyım?

* Raporlu hastalardan hiçbir şekilde ücret talep edilemiyor şeklinde bir haber okudum. Doğru mudur?

* Annem kanser hastası ve şehit yakınıdır. Bizim resmi hastaneden, özel bir hastaneye sevkli gitmemiz gerektiği bilgisi aktarılıyor. Ne yapmalıyız?