'Bir Kürt Alevi olarak CHP'nin yaptıklarından ötürü özür dilemeye hazır mısınız?'

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari gezisinin üçüncü gününde Yüksekova İlçesi’nde halka hitap etti. Demirtaş konuşmasında CHP'ye ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Demirtaş, "CHP’nin Kürtlere bin defa özür borcu var. Seyyit Rıza, Dersim katliamından dolayı sizin Kürtlere özür borcunuz var. CHP olarak ’Kürt demek yasaktır’ dedİğiniz için Kürtlere özür borcunuz var. Çarşı pazarda bile Kürtçe konuşmayı yasakladığınız için Kürtlerden özür dilemelisiniz. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu’na buradan seslenmek istiyorum. Bir Kürt Alevi olarak 1950’lilere kadar CHP’nin Kürtlere yaptığı yanlıştan dolayı özür dilemeye hazır mısınız?" dedi.

’PKK’lıların çekilmesi 2-3 ay sürer'

Başbakan Erdoğan’ın "Baharı kışa çevirmeyelim" sözlerine katıldıklarını belirten Demirtaş, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in PKK’lıların çekildiği sözüne de cevap verdi. Demirtaş şöyle konuştu:

"Biz de buradan sesleniyoruz. Gelin bu baharı kışa çevirmeyelim. Baharı kalıcı yapalım. Bunun yolu da Kürt halkını tanımaktan geçer. Bizler artık siyasi mücadelemizle taleplerimizi haykırarak, Kürt halkının gasp edilen, çalınan haklarının iadesini bekliyoruz. Şimdi herşey oldu bitti, sanki barış çözüm gerçekleşti gibi düşünmek yanlıştır. Sayın Meclis Başkanı ’PKK’lılar zaten sınır dışına çıktılar’ diyor. Yani bir Meclis Başkanı olarak mutlaka bir bilgiye dayalı konuşuyorsun. Ama bizim bildiğimiz Erzurum’dan, Amanoslardan, Dersim’den PKK’lıların sınır dışına çıkması 2- 3 ay sürer. Böyle 2- 3 günde PKK gerillarının tamamının sınır dışına çıkması akla mantığa uygun değil. Geri çekilme süreci yeni başlıyor. Bitmemiştir. Bunun da böyle bilinmesi daha doğru olur."



'CHP'nin Kürtlere özür borcu var'



CHP ve MHP’nin süreçle ilgili tutumunu eleştiren Demirtaş, "Bugüne kadar MHP ve CHP’den barış beklemedik. Bu güne kadar ağızlarını küfürle açtılar, hakaretle kapattılar. Ağzlarını tehditle açtılar, tepkiyle kapattılar. Bakın CHP kendine sosyal demokrat ana muhalefet partisi diyor. Kaç tane CHP var, kaç tane kanat ve kuyruk var onu da bilmiyoruz. Bu nasıl bir hareket onu da anlamış değiliz" dedi.

CHP sayesinde Kürtlerin bir çok yasakla karşı karşıya kaldığını öne süren Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP’nin Kürtlere bin defa özür borcu var. Seyyit Rıza, Dersim katliamından dolayı sizin Kürtlere özür borcunuz var. CHP olarak ’Kürt demek yasaktır’ dedİğiniz için Kürtlere özür borcunuz var. Çarşı pazarda bile Kürtçe konuşmayı yasakladığınız için Kürtlerden özür dilemelisiniz. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu’na buradan seslenmek istiyorum. Bir Kürt Alevi olarak 1950’lilere kadar CHP’nin Kürtlere yaptığı yanlıştan dolayı özür dilemeye hazır mısınız? Kılıçdaroğlu olarak geçmişinizle, tarihinizle yüzleşmeye hazır mısınız? Çözüme en fazla destek veren sosyal demokratlar olması gerekmiyor mu? Neden bu sürece karşı çıkıyorsunuz. CHP olarak size yakışıyor mu?"