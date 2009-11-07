Bir kovan toka yok satıyor

Biti uzak tuttuğu öne sürülen saç tokaları, okulların açılmasından sonra yoğun ilgi görüyor.



Bitten korunması uzaklaştırılmasından daha kolay olduğu için bir firma, bitlere karşı koruma sağlayan saç tokası üretti. Bursa’da eczacılık yapan Hilal Çetinkaya yaz aylarından bu yana sattıkları ‘Biti getirmeyen saç tokası’nın bitin saçlara yerleşmesini önlediğini öne sürdü. Çetinkaya, şöyle konuştu: “Eskiden bitlerin gelmemesi için çocukların yakalarına sürülen ya da bez içine sarılıp takılan ’kafur’ denilen bir madde var. Kafur, etkin kokusu bulunan bir ürün. Bulunduğu yere bit hiç uğramıyor.” Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kırımer de kafur maddesinin bit kovucu özelliğinin bilimsel olarak da bilindiğini belirtti.