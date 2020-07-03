Bir Koronavirüs hastasında ilk kez rastlandı; 62 yaşındaki adam 4 saat erekte oldu!

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Fransa'da bir Koronavirüs hastasında 4 saat süren istenmeyen ereksiyon tespit edildi.

Hastaya iskemik priapizm tanısı konuldu. Priapizm, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin belirlediği 12 Covid-19 semptomu arasında bulunmuyor.

Versailles Merkez Hastanesi'nden bir grup doktor, American Journal of Emergency Medicine için konuyla ilgili uzun bir vaka raporu kaleme aldı. Rapora göre hasta, ilk olarak yüksek ateş, kuru öksürük, ishal ve halsizlik nedeniyle hastaneye geldi. Doktorun adama antibiyotik verdiği ifade edildi. Hasta, iki gün sonra solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanın, tansiyonunda da ciddi bir düşüş olduğu gözlemlendi ve bu sebeple kendisine birçok ilaç verildi. Raporda, yapılan fiziksel muayenede adamın ereksiyon olduğu fark edildi. Ereksiyonun muayeneden tam olarak ne kadar önce başladığı bilinmiyor.

Doktorlar ereksiyonu penise buz uygulayarak durdurmaya çalıştı, ancak 4 saat boyunca başarılı olamayınca kan, iğne ile çekildi.