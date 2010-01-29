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Yaşam

Bir köpeğin inanılmaz yolculuğu!

Baltık Denizi'nde yüzen buz kütlesinin üzerindeki canlıyı gören denizciler şaşkına döndü!

29 Ocak 2010 02:00

T24 - Baltık Denizi'nde yüzen buz kütlesinin üzerindeki canlıyı gören denizciler şaşkına döndü!

Baltık denizinin karadan 30 kilometre kadar açığında seyreden geminin mürettebatı, yüzen buz kütlelerinden birinin üzerinde canlı bir köpeğe rastladığında şaşkına döndü.

Hemen gemiye alınan köpeğin Polonya'nın Vistula nehrinde buzların üzerine sıkıştığı ve buz üzerinde 160 kilometre mesafe katettiği öğrenildi.

Köpeği kurtaran Adam Buczynski "Sesini bile çıkarmıyordu, sadece gözlerinde korku vardı" dedi.

Cuma günü Vistula Nehri üzerindeki buzda mahsur kaldığı tahmin edilen köpek erkesi gün 65 kilometre uzaklıktaki Grudziadz'da görüldü. Burada buzun inceliği sebebiyle itfaiyenin çabalarına rağmen kurtarılamayan köpek, 35 kilometre ilerideki Kwidzyn'de de kurtarıcıların ellerinden kayıp gitti.

Sonrasında bir daha görülemeyen köpeğin öldüğü düşünülürken, hayvan Baltık Denizi'nde, karadan 30 kilometre açıkta kurtarıldı. Kendisini kurtaran gemi mürettebatının, köpeği geminin maskotu yapacakları öğrenildi.



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