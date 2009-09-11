Ece Vahapoğlu’nun Doğan Kitap’tan çıkan modern sunucu Esin’le türbanlı kız Kübra’nın ilişkisini konu aldığı “Öteki” adlı kitabı çok tartışılacak.



TV’lerde sunuculuk yapan Ece Vahapoğlu’nun “Öteki” adlı kitabı, Amerika’da eğitim gördükleri üniversitede tanışan, yıllar sonra İstanbul’da tekrar karşılaştıklarında dost olup birbirlerini yakından tanıyan, hayli parlak bir kariyere sahip, başarılı ve modern sunucu Esin ile babasının şirketinde yöneticilik yapan, İslami değerlere sıkı sıkıya bağlı türbanlı kız Kübra’nın öyküsünü konu alıyor. Evliliğinde mutsuz Esin’le yönetici Kübra’nın ‘yakınlaşmasının’ anlatıldığı kitap, birbirlerinin dünyalarını merak eden iki arkadaşın arasında kurulan sıra dışı duygusal bağ, aşk, ihanet, önyargılar, din, cinsellik, tabular ve bastırılmış duygular üzerine örülü.



Bir kızla öpüştün mü



Ece Vahapoğlu’nun Doğan Kitap’tan çıkan “Öteki” kitabında iki kadının “daha önce tanımadığı duyguları yaşadığı” bölümü anlatan satırlar şöyle:



“Bir kızla öpüştün mü hiç?”

Kübra irkildi. Beklemediği bir soruydu. Esin’in dini hayata dair meraklarına alışkındı, ama böyle bir konunun dile getirilmesinden tedirgin olmuştu.

“Ha... hayır” diyebildi.

Esin bakışlarını kaydırdı, muzipce ama biraz da davetkâr bir tavırla tavana doğru baktı.

“Hımm... Ben de hiç denemedim. Hemcinsinle öpüşmek nasıl bir duygu acaba?”

Neler söylüyordu Esin böyle!

Kübra’yı ateş bastı. Belki de hayatında ilk kez duygularından korkuyordu. Vicdan azabıyla karışık bir utanç içindeydi. Esin’in tenini hissetmek, nefesini duymak, yanına uzanmak istiyordu.

Onu istiyordu...

Bu düşüncelerinden dolayı kaç gece uykusu kaçmıştı. Ama o masumca sevmek istiyordu. Kimseler bilmeden... Esin bile bilmesin. Utanıyordu çünkü.

