-BİR KIVILCIMLA YANGINA TESLİM OLMAYIN ANTALYA (A.A) - 25.01.2011 - Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Saadet Alkış, yangının ortalama 4 dakikada, çıktığı mekanın tamamını sarabildiğini bildirdi. Bugüne kadarki bilirkişi tecrübesine dayanarak kış aylarında yangınların en çok elektrik kontağı kaynaklı olduğuna şahit olduğunu anlatan Alkış, ''Yazın hava çok ısındığı için yangını tetikleyen unsur yukarıdan geliyor, kışın hava soğuduğu için tetikleyen unsur aşağıdan geliyor. Havaların ısınması ormanları, konutların ısıtılması evleri yakıyor'' dedi. Tesisat güvenliği bulunmadığı için konut ve işyerlerinin yangına karşı ''hazırlıksız'' olduğuna işaret eden Saadet Alkış, bunda da tesisatlarda ucuza kaçmanın ve güvenliğe önem vermemenin etkili olduğunu kaydetti. Alkış, binaların yapılış amacının dışında amaçlarla kullanılmasının da yangınlarda etkili olduğunu belirterek, ''Örneğin bir bina yapılıyor. Sonra orası dersane oluyor, kreş oluyor. Bakıyorsunuz yangın merdiveni yok, dışarıdan merdiven ekleniyor. Kuruluş amacı dışındaki kullanımlar yüzünden o binada yangın güvenliği bulunmuyor'' diye konuştu. Çıkan yangınlara müdahale konusunda toplumda yeterli bilincin oluşmadığına işaret eden Saadet Alkış, kişilerin ev satın alırken veya kiralarken manzarasına, odalarına veya mutfağına baktığını, ancak yangın güvenliğine dikkat etmediğini kaydetti. ''Evimizde yangın çıksa ne yapacağımızı bilmiyoruz'' diyen Alkış, kişilerin daha çok, ''Yangın çıkarsa itfaiye çağırırız'' dediğine dikkati çekti. İtfaiye ekipleri gelene kadar bir evin tamamen yanabileceğinin altını çizen Alkış, şöyle konuştu: ''Çünkü yapılan istatistikler, yangının ortalama 4 dakikada bir mekanın yüzde 100'ünü, yani tamamını sarabildiğini gösteriyor. Örneğin Atatürk Havalimanı'nda çıkan yangında benzeri yaşandı. Bilirkişi olarak inceleme yaptığım yangın alanındaki güvenlik görevlisi, 'Ceketimi alamadım' diyordu. Yangın işte böyle birşeydir. Örneğin Atatürk Havalimanı yangınında 22 bin metrekarelik alan 6,5 dakikada yangına tamamen teslim oluyor. Bu süre içinde zaten itfaiyenin yetişmesine imkan yok.'' -''MUTFAKLARDA YANGINA KARŞI ÖNLEM ALINMALI''- Saadet Alkış, evlerde yangın riskini en çok barındıran yerin mutfak olduğunu, ancak mutfaklarda bu riske karşı bir tedbir alınmadığını kaydetti. Kişilerin mutfaklarına pahalı malzemeler almak yerine, mutfakta bir yangın söndürme tüpü bulundurmasının ''hayati'' değeri olduğuna işaret eden Alkış, küçük boy bir yangın söndürme tüpünün 20-25 lira olduğunu anlattı. Alkış, ''Canımız da, malımız da kıymetli. Onlara sahip olmak için emek sarfediyoruz, bir kıvılcımla bunu kaybetmeyelim. Basit bir yatırım, ama bu yatırımı yapmak belki de bir canı, malı kurtarmada çok önemli bir unsur'' diye konuştu. -''AĞZINIZI ISLAK BEZLE KAPATIN, EMEKLEYEREK ÇIKIN''- Saadet Alkış, yangın anında ayakta durmamak gerektiğini, yangın çıkan yerde öncelikle ağzın ıslak bir bezle kapatılması ve yanan alandan emekleyerek çıkılmasını önerdi. Kamera görüntülerinden örnekler de sunan Alkış, ocakta yanmaya başlayan yağın üzerine kesinlikle su dökülmemesi gerektiğini bildirdi. Suyun yanan yağın aniden alev almasına neden olacağını söyleyen Alkış, geçmişte bu nedenle ciddi yaralanmaların yaşandığını, bu durumda ıslak bezle tencerenin üzerini kapatmanın yeterli olacağını sözlerine ekledi.