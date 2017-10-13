İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin Görme Özürlüler Kitaplığı olan TÜRGÖK\'e, Konak Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının başlattığı \'Bir Kitapla Bin Yaşa\' kampanyası ile 200 kabartma baskılı kitap kazandırıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, \"Bu kitaplarla görme engellilerin yaşamını ışık olduk. Ama bu çabamızı büyütmemiz gerekiyor. Bunun için de imkanı olan herkesi \'Bir kitapla bin yaşa\' kampanyamıza destek olmaya çağırıyorum\" dedi.

Konak Belediyesi\'nin, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Güzelyalı Kültür ve Sanat Derneği\'nin desteğiyle Türkiye\'nin ilk Görme Özürlüler Kitaplığı olan TÜRGÖK\'ün hizmetlerini anlatmak ve daha çok bağışçı bularak kitaplıktaki kabartma kitap sayısını artırmak için başlattığı \'Bir Kitapla Bin Yaşa\' kampanyasına destek veren bağışçılara Kültürpark Tenis Kulüp\'te düzenlenen toplantıda teşekkür belgeleri verildi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş\'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya aralarında Türkiye\'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda, İzmir\'i Sevenler Derneği Başkanı Sancar Maruflu\'nun da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Kampanya kapsımında TÜRGÖK\'e 200 kabartma baskılı kitap bağışlandı. Bağışçıların adları basılan kitabın üzerinde yer alacak. \'Bir Kitaplı Bin Yaşa\' kampanya sloganında olduğu gibi adları kitap varolduğu sürece, binlerce yıl yaşayacak. Konak Belediye Başkanı CHP\'li Sema Pekdaş, TÜRGÖK kitaplığını daha da zenginleştirerek, daha çok kitabın görme engellilerle buluşmasını sağlamak için yola çıkan projenin kısa zamanda büyük destek gördüğünü söyledi. Kitaplığa bağışta bulunanlara teşekkür eden Pekdaş, konuşmasında TÜRGÖK kurucusu merhum Gültekin Yazgan için şunları söyledi:

\"O hem hayallerinin peşinde koşan hem kendini geliştirerek görme engellilerin de kendi önlerine hedefler koyabileceğini göstermiş bir kutup yıldızıydı. Bugün bizlere düşen görev onun bu çabasını daha değerli kılarak ve daha çok kişi tarafından bilinmesini sağlamaktır. TÜRGÖK kitaplığını zenginleştirmek için yola çıktık. İzmir\'in gücünü gösterdik ve görme engellilerin hayatında ışık olduk. Hayal kurmalarını sağladık. Ama bu çabamızı büyütmemiz gerekiyor. O kadar çok görme engelli var ki, onların da dünyalarını çoğaltmak, hayal kurmalarını sağlamak için çaba göstermemiz lazım. Bunun için de imkanı olan herkesi \'Bir kitapla bin yaşa\' kampanyamıza destek olmaya çağırıyorum. İzmir\'in ruhunu hep birlikte geliştirdiğimiz için sizlere, Gültekin Yazgan\'ın ardından yeni kutup yıldızlarına, Türkiye\'nin bu enerjiye ihtiyacı var.\"

\'KİTAPLIK BAĞIŞLARLA BÜYÜYECEK\'

İzmir\'de 26 Ağustos 2017 tarihinde yaşamını yitiren yazan Muzaffer İzgü\'nün \'Kitap okuyan düş kurar, düş kuran insan düşünür, düşünen insan birey olur\' sözünü hatırlattı. Pekdaş, “Okuyarak, düş kurmak, düşünmek ve birey olmak için biz bir taraftan TÜRGÖK kitaplığını zenginleştirmeye çalışırken, bir taraftan da parklarımızda hemşehrilerimiz okusunlar diye kitaplıklar açıyoruz\" dedi. TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan, görme engelliler için bu kitapların çok önemli olduğunu söyledi. Eğitimlerini bu kitaplar sayesinde devam ettiren öğrenciler olduğuna da dikkat çeken Yazgan, kitap bağışlarının devam etmesiyle kitaplığı daha da büyüteceklerini, Türkiye\'nin dışında yurtdışındaki görme engellilere de kitap gönderdiklerini söyledi.

MUZAFFER İZGÜ\'NÜN KİTAPLARI KABARTILACAK

Bağışlarla görme engelliler kitaplığını zenginleştirmek için yeni bağışçıların bulunmasına aracılık eden kampanyaya Ahmet Ümit, Buket Uzuner, Yekta Kopan, Ercan Kesal, Ahmet Büke gibi yazarlar da kitapları ile destek verdiği TÜRGÖK için Konak Belediyesi de yazar Muzaffer İzgü\'nin 20 çocuk kitabı da kabartma kitaba dönüştürecek. Kampanya ile kargo ücretlerine, baskı masraflarına ve başka kitapların basılmasına destek olmak isteyenlerin www.turgok.org adresinden ve TÜRGÖK\'ün (0232) 224 26 27 nolu telefonundan ulaşarak bilgi alabileceğini belirten kitaplık yetkilileri kampanya kapsamında bir kabartma kitap için yaklaşık 500 lira bağış gerektiği bilirdi.

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