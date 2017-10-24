Bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarında

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç, takla atıp bir köfteci restoranının bahçesine uçtu. 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl İlçesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl yönüne giden henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde giden Mehmet B. yönetimindeki 26 UK 663 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç, taklalar atıp, yol kenarındaki köfteci restoranının bahçesine uçtu. Otomobil sürücüsü kaçarken, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet B. hafif yaralandı. Mehmet B., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, görüntülerden plakasını tespit ettiği otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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