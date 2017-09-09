T24 LogoT24 Logo
Gündem

BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN SERVİS KAVGASINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA) Ümraniye'de bir ilkokulun bahçesinde servis firmaları arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü serbest kal

09 Eylül 2017 01:06

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)
Ümraniye\'de bir ilkokulun bahçesinde servis firmaları arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3\'ü serbest kalırken, iki kişi, “Kasten adam öldürme\" ve “Kasten adam yaralama\" suçlarından tutuklandı.
Ümraniye\'de bir ilkokulun bahçesinde servis firmaları arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. 
Bugün öğleden sonra soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na getirilen S.K., M.A., S.V., E.A. ve S.T.B., ilk olarak savcı tarafından sorgulandı. Şüphelilerden S.T.B., savcı tarafından serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildiler.  

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu yaptığı şüphelilerden M.A.\'yı, “Kasten adam yaralama\", E.A.\'yı da, “Kasten adam öldürme\" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Şüphelilerden S.K.\'yı serbest bırakan mahkeme, S.V.\'yi de adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı. Mahkeme tarafından S.V.\'nin yurt dışına çıkışı yasaklandı. 

NE OLMUŞTU?
Ümraniye\'de 5 Eylül 2017 tarihinde bir ilkokulun bahçesinde servis firmaları arasında çıkan silahlı kavgada Ramazan Sarı, Cüneyt Elik ve Kerem Beyazıt yaralanmış, Cüneyt Elik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin olarak Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince 5 kişi gözaltına alınmıştı. 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Yüksel KOÇDHA ÜmraniyeAnadolu Adalet SarayıSulh Ceza HakimliğiKİŞİ TUTUKLANDI Sulh Ceza HakimliğiMahkemeOLMUŞTUEylülRamazan Sarı Cüneyt ElikKerem BeyazıtCüneyt ElikOlayaEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24