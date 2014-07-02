'Sürekli dövülüyorum' diyen bir kişi Meclis önünde kendini yakmaya çalıştı

TBMM'nin Dikmen Kapısı'na gelen bir vatandaş, aynı kişi tarafından sürekli dövüldüğünü söyleyerek kendini yakmak istedi. T.B, boynuna üzerinde 'Koruma kararı olmasına rağmen aynı kişi tarafından 4 kez adliye çıkışında, kendi işyerimde, hastanede kameralar altında dövüldüm. Sokakta 2 kez bıçaklandım' yazılı döviz astı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahbere göre, olay yerine gelen Meclis polisi, şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir ambulans ve itfaiye aracı çağrıldı.

Dövizde yazılı olanları yüksek sesle dillendiren T.B., milletvekillerinden biriyle de görüşmek istedi.

Polis tarafından kendine yardım edileceği konusunda ikna edilen T.B., yaklaşık yarım saat süren eyleminin ardından bidonu ve çakmağı yere bıkarak teslim oldu.