Bir kişi, evinin bahçesinden Uluslararası Uzay İstasyonu’nun fotoğrafını çekti

Reddit’te bir kullanıcı, evinin arka bahçesine kurduğu bir teleskopla çektiği Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) fotoğrafını çekti ve paylaştı.

Webtekno’da Mustafa Cihan Yılmaz imzalı habere göre, uzay çalışmaları için Dünya’nın yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Dünya’nın yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydu. Dünya’nın yörüngesindeki en büyük yapay uydu olmasına rağmen standart bir kamera ile Dünya'dan ISS fotoğrafı çekmek çok da kolay değil. ABD’de bir adam, evinin arka bahçesine kurduğu bir teleskopla ISS’nin fotoğrafını çekmeyi başardı. Reddit’te 120decibel kullanıcı ismini kullanan adam, arka bahçesine kurduğu teleskopla çektiği ISS fotoğrafını Reddit’te paylaştı.

120decibel, ISS fotoğrafını çekmek için ISS’yi gökyüzünde bir süre takip etti ve 22 kare fotoğraf elde etti. Daha sonra bu kareleri birleştirerek Reddit’te yayınladığı ISS fotoğrafını oluşturdu. 120 decibel, ISS’nin fotoğrafını yakalayabilmek için pahalı bir teleskop kullandı. Reddit’te yorum yapan kullanıcıya göre 120decibel’in kullandığı teleskop 7 bin dolar değerinde bir profesyonel teleskop.

ISS fotoğrafına yorum yapan başka bir Reddit kullanıcısına göre 7.000 dolar değerinde bir teleskopa sahip olmasanız dahi ISS’yi Dünya’dan görmek mümkün. Reddit kullanıcısı, ISS’nin ufku 30 derece üzerinde parlak bir yıldız gibi göründüğünü söylüyor.