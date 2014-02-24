Bir kişi en fazla 15 hat alabilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ön ödemeli bireysel hat sayısının Türk vatandaşları için on beş adet, yabancı uyruklular için üç adet ve abonelik tesis etmeye yetkili bir bayi tarafından aynı ay içerisinde bir kişi adına açılabilecek hat sayısının ise dört adet ile sınırlandırıldığını duyurdu.

BTK'dan yapılan açıklamada, kurumun 552 sayılı kararı ile bir kişi adına aynı mobil telefon işletmecisi tarafından açılabilecek ön ödemeli bireysel hat sayısının Türk vatandaşları için on beş adet olduğu belirtildi. Zaman gazetesinden Fatih Karakılıç'ın haberine göre, BTK'nın 216 sayılı kararı ile de kontör dolandırıcılığının önüne geçilmesinin hedeflendiğinin vurgulandığı açıklamada, "Transfer yoluyla elde edilen kontör ve TL'lerin ikinci kez bir başka hatta transfer edilmesinin engellenmesine ve bir hatta yapılan kontör - TL yüklemesinin en fazla yüzde 50'sinin transfer edilebilmesine yönelik uygulamanın başlatılması hususları karara bağlanmıştır. Temel olarak karar; transfer edilen kontör ve TL'lerin yeniden transferini engellemekte ve bir hatta yüklenen kontör ve TL'lerin en fazla yarısının transfer izni vermektedir. Bu karar ile yüklü miktarda kontör ve TL'nin transferinin önlenmesi veya transfer edilen kontör ve TL'lerin başkasına transferi yoluyla dolandırıcılık yapılmasının engellenmesi amaçlanmıştır. Adına açılmış tanımadığı hatlar olduğunu görüntüleyen kişiler bu hattı ilgili işletmecinin bayisine şahsen başvurmak suretiyle iptal ettirebilir. İptal işlemi ücretsizdir." ifadeleri yer aldı.