Kaos GL Derneği, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde Evrensel ve BirGün gazetelerine ilan verdi.

“Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” ve “Nefrete inat yaşasın hayat” diyen derneğin ilanını KaosGL.org editörlerinden çizer Aslı Alpar tasarladı.

İlan; BirGün gazetesinin ikinci sayfasında, Evrensel gazetesinin ise son sayfasında yayınlandı.

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü nedir?

Trans kadın Rita Hester, Kasım 1998’de ABD’nin Boston şehrinde kendi evinde göğsüne aldığı 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Polisler bedenini 28 Kasım'da buldu.

4 Aralık'ta Rita'nın öldürüldüğü Allston semtinde mumlu bir yürüyüş düzenlendi ve o güne kadarki en kalabalık eylem oldu. Bundan bir yıl sonra 1999 yılında trans aktivist ve grafik tasarımcı Gwendolyn Ann Smith "Remembering Our Dead" (Ölülerimizi Anmak) web projesini başlattı. Transgender Day of Remembrance (Transları Anma Günü) bu proje ile ortaya çıktı.

Dünya trans hakları hareketi Rita Hester cinayetini sembol haline getirerek, her yılın 20 Kasım gününü Nefret Cinayeti Mağduru Transları Anma Günü olarak çeşitli etkinliklerle toplumun gündeminde tutmaya devam ediyor.

Transfobi karşıtları sokak eylemleri, panel, söyleşi ve çeşitli kültürel etkinliklerle nefret cinayetlerinde yaşamını kaybeden transları anıyor.