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Politika

Bir kişi açsa sorumlusu Topbaş’tır

CHP İstanbul adayı Kılıçdaroğlu, 'Hangi partiden olursa olsun eğer yatağa bir kişi aç giriyorsa bunun sorumlusu Kadir Topbaş’tır' dedi.

28 Şubat 2009 02:00

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu Adliye Meydanı’nda düzenlediği mitingde AKP’ye ve İBB Başkanı Kadir Topbaş’a yüklendi.

Yaklaşık 2 bin kişiye "Sizin ve çoluk çocuğunuzun hakkını savunmak için AKP’yi silkelemek benim görevim" diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar ekmek kuyruğuna girmeyecek, bir paket makarnaya muhtaç olmayacak. Çünkü yoksulluk kader değil. Hangi partiden olursa olsun eğer yatağa bir kişi aç giriyorsa bunun sorumlusu Kadir Topbaş’tır" dedi.

Kılıçdaroğlu, Eyüp’te bir yeşil alanın parsellenerek AKP yandaşlarına peşkeş çekildiğini savundu. AKP’nin kullandığı "Büyük Düşünün" sloganına da atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "’Büyük Düşünün’ ne demek biliyor musunuz? ’Büyük düşünün, büyük götürün’ demek istiyorlar. Bunları iyi tanıyın bunlar aşınıza göz koyanlardır" diye

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