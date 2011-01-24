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Yaşam

Bir kilogramın ağırlığı ne kadardır?

Bilim adamları ''kilogram'' için tüm fiziksel cisimlerden bağımsız kalıcı bir ölçü bulma arayışlarını sürdürecekler.

24 Ocak 2011 02:00

T24 - Bilim adamları, bugün Londra'daki meşhur bilim topluluğu Royal Society'de yapacakları sempozyumda, ''kilogram'' için tüm fiziksel cisimlerden bağımsız kalıcı bir ölçü bulma arayışlarını sürdürecekler.

Kilogram ölçüsü için 1889'dan beri, 1879'da Londra'da yüzde 90 platin ve yüzde 10 iridyumdan üretilen ve Paris yakınlarındaki Sevr'de bulunan Uluslararası Ağırlık ve Ölçüler Bürosu'nda bir cam fanus altında saklanan silindir temel alınıyor.

Ancak yüz yılı aşkın ölçümler, kilogramın ağırlığının azaldığını gösteriyor. Hesaplara göre, silindirin kütlesi 0,4 mm çapındaki bir kum taneciği kadar değişti.

Bu nedenle tüm dünyadan bilim adamları, fiziksel bir cisim haricinde bir tanım ile kilogramı tespit etmeye çalışıyorlar. Hedefleri, tüm temel, kütle, uzaklık, zaman gibi birimlerini kalıcı ve evrensel ölçülerle belirlemek. Örneğin, metre için ışığın hızının ölçüt alınması gibi.

Kilogram için bilim adamları, Max Planck kuantum fiziğinin isim babasının ''Planck değişmezi''ni öneriyorlar. Bunun için eski kilo ile Planck değişmezi arasındaki bağlantıyı belirlemek gerekiyor. Bu amaçla tüm dünyadaki laboratuvarlarda deneyler yürütülüyor. Bilim adamları, mekanik kuvveti, elektrik kuvvetine veya tersini yapmaya yarayan dönüştürücü bir watt cihazından yararlanıyorlar.

Royal Society'den Michael Stock, deneylerinin sürdüğünü ancak kilogramın yeni tarifiyle ilgili bir şey söylemek için erken olduğunu belirterek, ''Yeni kilogramla ilgili değişiklik, 2015'te Paris'te yapılacak Ağırlıklar ve Ölçüler Konferansı'nda yürürlüğe girebilir'' dedi.

Toplumun geneli için ise bu değişikliğin hiçbir etkisi olmayacak ve kilogram konusunda her şey eskisi gibi devam edecek. Kilogram şu anki ağırlığını muhafaza edecek ancak ölçüsünü bozacak kum taneciği de olmayacak.

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