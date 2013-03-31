T24 LogoT24 Logo
Politika

Bir kez milletvekili olan ömür boyu kırmızı pasaport kullanabilecek

Liderlerin onayıyla oluşturulan komisyon ‘milletvekili yasası’ taslağını tamamladı. Tasarıya göre eski vekillere de bir çok ayrıcalık tanınıyor

31 Mart 2013 13:51

Türk Parlamenterler Birliği’nin girişimi ve liderlerin onayı ile oluşturulan komisyon, milletvekillerinin Anayasa’da düzenlemeyen her türlü hakları için özel bir yasal düzenleme yapılmasına ilişkin çalışmasını tamamladı. Hazırlanan taslak metnin, parti grup yönetimlerinin ve liderlerin görüşleriyle son şeklini almasının ardından ortak teklifi olarak TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

Vatan gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün edindiği bilgiye göre yapılacak düzenleme ile milletvekillerinin özellikle seçim bölgelerinde katıldıkları törenlerde sık sık tartışma konusu olan protokol sıralamasındaki yerleri net bir şekilde yasal dayanağa kavuşturulacak. Buna göre vekiller illerdeki törenlerde Vali’den sonra protokolde yer alacak. Taslakta illerdeki protokolde eski milletvekillerine de belli bir kontenjan ayrılmasının öngörüldüğü öğrenildi.


Komutanların önüne


Komisyon, milletvekillerinin Başkent protokolü olarak bilinen devlet protokolündeki yerlerini de üst sıralara çekmeyi planlıyor. Bu çerçevede halen devlet protokolündeki yerleri 22. sırada bulunan milletvekillerinin, kuvvet komutanları ve YÖK Başkanı’nın önüne çekilmesi düşünülüyor.


Ömür boyu


Taslağın aynen yasalaşması halinde, milletvekilleri parlamento dışında kaldıklarında diplomatik (kırmızı) pasaportlarına veda etmek zorunda kalmayacak. Dünyanın pek çok ülkesinde bu konuda bir ayrım olmamasına karşın Türkiye’deki mevcut uygulamada milletvekilleri kırmızı pasaport kullanabilirken, eski parlamenterler “yeşil” pasaport alabiliyor. Taslağa göre bir dönem milletvekilliği yapanlar dahi ömür boyu kırmızı pasaport taşıyabilecek.


Ruhsatlar iptal edilmeyecek


Komisyon, hakkındaki dava nedeniyle silah ruhsatı iptal edilen CHP’li Sinan Aygün örneğinden hareketle yasa taslağında bu yönde de bir hükme yer verip vermemeyi tartıştı. Bu yönde bir düzenleme yapılması, ancak bu düzenlemenin yeniden Meclis’e sunulmasına yönelik çalışmaları süren Silah Kanunu kapsamında hayata geçirilmesi görüşü benimsendi.


Trafik cezalarından muafiyet


Komisyonca hazırlanan taslakla, milletvekillerinin trafikteki “dokunulmazlıkları” da yasal güvenceye kavuşacak. Yapılacak düzenleme ile milletvekilleri TBMM’den yazı alıp Emniyet’e götürüp cezalarını sildirmek zorunda kalmayacak. Milletvekilleri kullandıkları bir aracın plakasını Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirecekler ve bu araç için trafik cezazı yazılmayacak.

ETİKETLER

tbmmmeclismilletvekiliyasapasaportayrıcalıksilahtrafik cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24