Bir kez milletvekili olan ömür boyu kırmızı pasaport kullanabilecek

Türk Parlamenterler Birliği’nin girişimi ve liderlerin onayı ile oluşturulan komisyon, milletvekillerinin Anayasa’da düzenlemeyen her türlü hakları için özel bir yasal düzenleme yapılmasına ilişkin çalışmasını tamamladı. Hazırlanan taslak metnin, parti grup yönetimlerinin ve liderlerin görüşleriyle son şeklini almasının ardından ortak teklifi olarak TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

Vatan gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün edindiği bilgiye göre yapılacak düzenleme ile milletvekillerinin özellikle seçim bölgelerinde katıldıkları törenlerde sık sık tartışma konusu olan protokol sıralamasındaki yerleri net bir şekilde yasal dayanağa kavuşturulacak. Buna göre vekiller illerdeki törenlerde Vali’den sonra protokolde yer alacak. Taslakta illerdeki protokolde eski milletvekillerine de belli bir kontenjan ayrılmasının öngörüldüğü öğrenildi.



Komutanların önüne



Komisyon, milletvekillerinin Başkent protokolü olarak bilinen devlet protokolündeki yerlerini de üst sıralara çekmeyi planlıyor. Bu çerçevede halen devlet protokolündeki yerleri 22. sırada bulunan milletvekillerinin, kuvvet komutanları ve YÖK Başkanı’nın önüne çekilmesi düşünülüyor.



Ömür boyu



Taslağın aynen yasalaşması halinde, milletvekilleri parlamento dışında kaldıklarında diplomatik (kırmızı) pasaportlarına veda etmek zorunda kalmayacak. Dünyanın pek çok ülkesinde bu konuda bir ayrım olmamasına karşın Türkiye’deki mevcut uygulamada milletvekilleri kırmızı pasaport kullanabilirken, eski parlamenterler “yeşil” pasaport alabiliyor. Taslağa göre bir dönem milletvekilliği yapanlar dahi ömür boyu kırmızı pasaport taşıyabilecek.



Ruhsatlar iptal edilmeyecek



Komisyon, hakkındaki dava nedeniyle silah ruhsatı iptal edilen CHP’li Sinan Aygün örneğinden hareketle yasa taslağında bu yönde de bir hükme yer verip vermemeyi tartıştı. Bu yönde bir düzenleme yapılması, ancak bu düzenlemenin yeniden Meclis’e sunulmasına yönelik çalışmaları süren Silah Kanunu kapsamında hayata geçirilmesi görüşü benimsendi.



Trafik cezalarından muafiyet



Komisyonca hazırlanan taslakla, milletvekillerinin trafikteki “dokunulmazlıkları” da yasal güvenceye kavuşacak. Yapılacak düzenleme ile milletvekilleri TBMM’den yazı alıp Emniyet’e götürüp cezalarını sildirmek zorunda kalmayacak. Milletvekilleri kullandıkları bir aracın plakasını Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirecekler ve bu araç için trafik cezazı yazılmayacak.