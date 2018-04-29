T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Bir kez dahi sigara içenlerin 'yüzde 69'u kullanıcı oluyor'

Tütün bağımlılığı üzerine yapılan geniş çaplı bir araştırma, "bir kez dahi sigara içen kişilerin yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü" ortaya koydu. Araştırma ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zellanda'daki 215 binden fazla yetişkin üzerinde ge

29 Nisan 2018 20:30

Tütün bağımlılığı üzerine yapılan geniş çaplı bir araştırma, "bir kez dahi sigara içen kişilerin yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü" ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu araştırma, "tütünün tek bir sigarada dahi bağımlılık kapasitesini" gösteriyor.

Araştırma, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Queen Mary Üniversitesi'ne bağlı bilim insanları tarafından, ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zellanda'daki 215 binden fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.

Nikotin ve Tütün Araştırması dergisinde yayımlanan araştırmaya katılan kişilerin yüzde 60'ı en az bir kez sigara içtiğini ifade etti.

Sigara denediğini söyleyen bu kişilerden elde edilen veriler, yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü gösterdi.

Araştırmanın yöneticiliğini yürüten Profesör Peter Hajek, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Sigaranın tek bir deneyimde bile ne denli bağımlılık yapabildiği ilk kez belgelendi" dedi.

Hajek, elektronik sigaralarda ise aynı bağımlılık etkisine rastlanmadığını açıklıyor:

"Elektronik sigaraların da en az standart sigaralar kadar bağımlılık potansiyeli olduğu endişesinin doğru değil.

"Sigara içmeyen ve elektronik sigara deneyen kişilerin çok azının günlük elektronik sigara kullanıcısına dönüştüğünü gördük. Demekki nikotinin varlığı bağımlılığı açıklamakta yeterli değil.

Uzmanlara göre gençleri sigara deneyiminden uzak tutmak, kullanıcı rakamlarını azaltmakta anahtar konumda.

Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası'na göre Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Bu, Kuzey Kore'nin ardından dünyada en yüksek ikinci oran. Kadınlardaki oran ise yüzde 12. Bu, orta gelirli ülkelerin ortalamasına denk.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TütünAraştırma ABDAvustralyaYeni ZellandaAraştırmaLondraQueen MaryABDTütün AraştırmasıAraştırmanınProfesör Peter HajekDemekkiDünya SağlıkAmerikan Kanser TopluluğuDünya Akciğer VakfıTütün Atlası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24