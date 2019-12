'Bir kez aşık oldum'

‘Aşk hayatım çok sakin’

Kendisini leopara benzeten Kıvanç Tatlıtuğ, kalabalık ortamlara girdiğinde dizlerinin bağının çözüldüğünü söylüyor. Basketbol üzerine kariyer yapmayı planlarken kendini setlerde bulan Tatlıtuğ, “Plan yapmamayı öğrendim, artık her şeyi akışına bırakıyorum” diyor. Tepeye oynamayı sevdiğini ifade eden Tatlıtuğ, Marie Claire’e çok özel açıklamalar yaptı.En verimli hissettiğim, performans olarak en iyiyi göstermeye çalıştığımbir dönemdeyim. ‘Aşk-ı Memnu’yla kariyerimin zirvesine çıktım, ama önce yaptığımişler de benim için çok önemli. Kendimi şanslı addediyorum.Hayat bu, ne olacağını kimse bilemez! Tepeye koşmayı seven bir insanım, ama madalyonun diğer yüzü de var. Her yaptığın fenomen olacak diye bir şey yok.Kim hangi sıfatla seni star yerine koyuyor veya ‘star’ denilen kişilerinhangi vasıflara sahip olması gerekiyor, bunları bilmiyorum. Ben kaderi bir suya benzetiyorum. Su çok kuvvetlidir. Karşısında hiçbir şey duramaz. Her insanın bir kaderi var. Bunun önüne geçemezsin. Kaderimde büyümek varsa büyürüm. Bunun üstüne ne yaparımki daha da büyürüm gibi bir amacımyok.Profesyonel basketbol oynuyordum. Sakatlığımoldu, bırakmak zorunda kaldım. Geleceğe dair bütün planlarımbunun üzerineydi. O noktada aklımın ucundan geçmezdi, ‘Ekranların önünde olayım, hayatımı insanlarla paylaşmak durumunda olayım’ diye. Burada kader devreye giriyor. Demek ki benim burada olmam gerekiyormuş.Hayatımda tanımış olduğumilk kadın annem. İnsan karşısına biri çıktığı zaman ister istemez birtakım özelliklerinin hayatındaki ilk kadına benzemesini ister. Evlenmeyi istiyorum ama gelecekle ilgili hiçbir zaman plan yapmıyorum. Bugünü yaşayan biriyim. “Şu zamanda evlenmeliyim, bu zamanda film yapmalıyım” demiyorum. Hayat seni yönlendiriyor ve karşınaçıkan insanla evleniyorsun.İnsanoğlu hata yapmak için vardır. Ben de hata yapıyorumve bundamutlulukduyuyorum. Beni bugüne getiren, beni ben yapan, yaşadığımkötü tecrübeler.İşin içinden çıkamadığım, “Dünyanın sonu geldi” dediğim durumlar... İyi ki onları yaşamışım. İnsanın mutlaka hata yapması gerekiyor. O zaman doğruyu yanlışı ayırt edebiliyorsun.Hayır! Âşık olmak güzel bir şey. Hayatımda bir kez âşık oldum. Onun dışında o iletişimi, o ihtirası yakalayamadım.Zaman zaman evet. ‘Yeter artık’ dediğimzamanlar da olabiliyor. Birkaç yıl önce öfkeli bir yapımvardı, şimdi duruldum. Yaşla, yaşamış olduklarınla; hayatın seni getirdiği nokta, duygusal yapın, seni hazırlayıp bir noktaya getiriyor. Ve şunu öğrenmeye başlıyorsun; her şeye tepki göstermek sana zarar verir. Kendini ya savunursun ya da bırakırsın. Ben bıraktım. “Böyle olması gerekiyormuş” deyip ertesi gün daha rahat bir şekilde gidebiliyorum. Eskiden kafaya takan bir insandım, şimdi kabulleniyorum.İyi durumdayım. Sadece şunu söyleyeyim; son günlerde magazin basınında çıkan şeylerin gerçeklikle hiçbir alakası yok. Çıkıp da açıklama yapmak bana düşmez. Magazin değeri olan bir insan değilim. Hakkımda çıkan haberlerinyüzde 90’ı asparagas. Hangi birini yalanlayayım? Ben hâlâ basın karşısına çıkınca ya da biri fotoğraflarımı çekince utanan, sıkılan bir adamım.Takip edilmek, insanların sevmesi beni çok mutlu ediyor. Kimi etmez ki? Amanihayetinde iki elim, iki bacağım var, bu kadar basit. Narsist bir adam değilim.Gayet sıradan, kendi halinde, küçük bir çocuğum. Çıkıp da; ‘Ben süper yakışıklıyım, herkes bana hayran’ tarzında mı konuşmak lazım? Ben bulunmuş olduğum yere planlayıp programlayıp gelmedim, bu konuştuklarımda planlı bir şekilde çıkmıyor ağzımdan. Kim ne derse desin, ben hâlâ işten çıkıp evime gidiyorumve yine annemin babamın çocuğuyum. Böyle şeyleri ayırt edebilen bir insanım. Dışarıdaki yaşantımı evime sokmuyorum. Neysem oyum ve kendimi farklı gösterirsem mutsuzolurum.Çok duygusal bir adamımama duygularımı belli etmem. Bu konuda biraz tutucuyum. Yaşadıklarımı içime atarım. Küçükken de böyleydim. Dışarıdan soğuk, kendini beğenmiş bir tip olduğumu söylerler. Aslında kalabalık bir ortama girdiğimzaman dizlerimin bağı çözülür. Kendimi leopara benzetiyorum böyle zamanlarda. Kendi alanına başkası girince ilk başta uzak durur, bir süre sonra yavaş yavaş yaklaşır.Aşkı aramadığını söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ: “Sakin, durgun geçiyor özel hayatım. Evimdeyim, bol bol kendime zaman ayırmaya çalışıyorum. Bir tane kedim var, 6 aylık. Bana çok iyi arkadaş oldu. Bir tane de kurt köpeğim var. Bol bol film seyrediyorum. Maket uçaklarla ilgileniyorum. Ayrıca yazmaya başladım. Aklıma geldikçe kendimle ilgili yazıyorum. Bazıları yapamıyorama ben kendi kendine yetebilen bir insanım. Dostlarım var, ailemvar. Tabii âşık olduğun, sevdiğin, iyi zaman geçirdiğin biri varsa da tadından yenmiyor.”