Bir kaza geçirdi, teknoloji milyonerine dönüştü

App Empire adlı emoloji uygulamaları tasarlayan ve yılda 3 ila 5 milyon dolar ciro yapan şirketin sahibi Chad Mureta, şirketi için günde 1-2 saatten fazlasını ayırmadığını söyleyerek, "Ben teknoloji insanı değilim" dedi. Bu sözleri bir teknoloji milyonerinden duymak biraz şaşırtıcı olsa da Mureta şirketinin başarılı olmasının nedenlerinden biri olarak kendisinin sadece iyi olduğu işi yapmasını ve gerisini diğerlerine bırakmasını gösteriyor.

Geçirdiği trafik kaza sonucu doktorlarının kolunun kesilmesi gerektiğini söylediği Mureta’nın teknoloji milyonerine dönüşme serüveni “Depresyondaydım” dediği ve hastanede 6 ay geçirmek zorunda olduğu o dönemde başlamış.

BBC Türkçe’de yayımlanan (6 Ekim 2015) Mureta’nın başarı hikayesinin anlatıldığı yazı şöyle:

Mureta servetini akıllı telefon uygulamalarına borçlu. Kullanıcılara mesajlarına daha çeşitli eğlenceli resimler ekleme imkanı veren Emoji ve bir telefon güvenlik uygulaması olan Fingerprint Scanner Pro gibi tasarımları 50 milyon kereden fazla indirildi. Şirketi App Empire, yılda 3 ila 5 milyon dolar ciro yapıyor.

Öte yandan Mureta ortalama bir teknoloji girişimcisi değil. Doğru yolu bulması için ölümle burun buruna gelmesi gerekti.

2009'da arabasıyla bir basketbol maçından dönüyordu. İşleri pek iyi değildi. Geçmişte eBay'de satış yapmış, devremülk ve bir gece klubü işletmişti. Şimdi ise emlakçılık yapıyordu. Hayatta ne yapmak istediği hakkında hiçbir fikri yoktu ve mutsuzdu.

Otobanda arabasını sürerken önüne bir geyik çıktı. Ona çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracı otobanın ortasındaki bariyerlere çarptı; durana kadar dört takla attı. Mureta'nın sol kolu paramparçaydı. Doktorlar kolunu kesmeyi düşündü.

"İntihar eğilimindeydim"

Bunu izleyen altı ay boyunca hastanede ömür tüketti, bir altı ay da rehabilitasyonda geçirdi ve sonunda 100 bin dolarlık bir faturayla baş başa kaldı.

"Dibe vurmuştum" diyor Mureta. "Depresyondaydım, uyuyamıyordum. Tonlarca ilaç alıyordum ve intihar eğilimindeydim. O kadar çok canım yanıyordu ki daha fazla devam edemeyeceğim sanıyordum".

Bundan sonra olanlar, Hollywood senaristlerinin bile inandırıcı kılmakta zorlanacakları bir öykü ama Mureta doğru olduğuna yemin ediyor.

Kazadan kurtulan sayılı eşyadan biri, Mureta'nın akıllı telefonuydu.

Kaza günü yepyeni olan telefonu, Mureta'nın parçalanmış giysilerinin aksine, nispeten hasar almadan kurtulmuş.

Hastane yatağında yatarken, doktorların telefonunu karıştırdıklarını görünce telefonlarda güvenliği arttırmanın iyi olacağını düşünmeye başlamış. Ancak daha sonra ağır ilaçların etkisiyle bu fikir aklından çıkmış.

Bir gün onu ziyaret eden bir arkadaşı uygulamalarla ilgili bir makale getirmiş. Uygulama geliştirmenin yeni başladığı, kodcuların tavan arasındaki odalarından tek başlarına dünyayı değiştirdiği günlermiş.

"Birden kafamda bir ampul yandı. 'Vay canına, ben de bunu yapacağım' dedim" diye anlatıyor o anı Mureta. "Kolumda serumlarla, morfinli bir halde otururken birden çevreme baktım ve büyük resmi gördüm. Kendime farklı bir yol çizebileceğimi anladım."

"O duyguyu asla unutmayacağım. Kelimelerle anlatmak zor. Çok berrak bir andı: Yapacağın iş budur, başka bir şeye bakarsan sersemsin demektir".

Tabii söylemesi kolay. O dönem uygulamaları geliştirecek kaynaklar bugünkü kadar kolay bulunmuyordu ve Mureta'nın da kodlama konusunda hiçbir deneyimi yoktu. Ama elinde iyileşirken bol bol bulunan, değerli bir ürün vardı: Zaman.

"Oturup bütün uygulamalara bakmaya başladım" diyor Mureta. "Neden? Neden bir müşteri bu uygulamayı beğenmiş diye kafa yordum. Bu da bana rekabet avantajı sağladı."

Üstelik doktorlarından biri Hindistan'daki kuzeninin uygulama yazılım işine girdiğinden söz edince Mureta, üvey babasından borç aldığı 1800 dolarla şansını denemiş. Dil ve teknik engelleri aşarak ilk ürününü şekillendirmiş.

İki ay sonra Fingerprint Security Pro satışa çıkmış. Uygulama kullanıcılar tarafından çok sevilmiş ve ilk aydaki getirisi 12 bin dolar olmuş.

50’nin üzerinde uygulama geliştirdi

Bugün 34 yaşında olan Mureta, kazadan beri üç uygulama şirketi kurup sattı; 50'nin üzerinde uygulama geliştirdi.

Bugünkü şirketi App Empire nasıl uygulama geliştirileceği ve satılacağı konusunda verdiği eğitim ve yayınladığı kitaplardan para kazanıyor.

Mureta'ya göre şirketin başarılı olmasının nedenlerinden biri kendisinin sadece iyi olduğu işi yapması ve gerisini diğerlerine bırakması. Mureta küçük bir ekiple çalışarak şirketinin hafif ve çevik kalmasını sağlıyor.

"Bu şirkete günde 1-2 saatten fazlasını ayırmıyorum" diyor. Bu yüzden de Mureta teknolojiden büyülense de aslında teknoloji adamı olmadığını söylüyor. Kendisi bir uygulama kodlayamıyor ama size nasıl yapıldığını ve nasıl başarıyla piyasaya sürüldüğünü anlatabiliyor.

Bugün bütünüyle işlevsel olmasa da Mureta kolunu kestirmemiş: "Dirseğimden yukarısı neredeyse tamamen titanyum. İnanılmaz, çığır açan bir ameliyattı" diyen Mureta, "Hala hissedebildiğim için, kolumu büyük ölçüde kullanıyorum. Zaten şu devasa yaramı görmeyenlerin çoğu farkı anlayamaz!"