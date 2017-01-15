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Medya

"Bir kayak merkezinin TV'deki hava durumuna sponsor olması, doğru bir hamle mi?"

Eyüboğlu: "Hava"ya gitmesi paralar

15 Ocak 2017 17:53

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Erzurum’daki Konaklı ile Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi'nin Habertürk TV ve NTV'nin hava durumu programına sponsor olmasına ilişkin olarak "Bir kayak merkezinin televizyon kanalında hava durumuna sponsor olması, doğru bir hamle mi?" diye sordu.

Ali Eyüboğlu'nun Milliyet gazetesinin bugünkü (15 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan 'Survivor 2017’deki iki ünlünün işi zor' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Reklam yapalım" derken "hava"ya gitmesin paralar

Bir kayak merkezinin televizyon kanalında hava durumuna sponsor olması, doğru bir hamle mi?

Bunun yanıtı, o reklamın doğru yapılıp yapılmadığıyla orantılı.

Örneğin Habertürk TV’de hava durumunun sundu sunar sponsoru, Erzurum’daki Konaklı ile Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi.

İki kayak merkezinin sponsorluğundaki hava durumunda; Türkiye’deki kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar, beklenen hava ne gibi bilgiler var. Erciyes Kayak Merkezi, NTV Hava Durumu’nun da sponsoru. Kanalın hava raporunda belli başlı illerin hava durumları var ama kayak yapacakların ihtiyacı olan kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, sıcaklık ve beklenen havaya dair tek satır yok. ‘Hava atalım’ derken, ‘hava’ya gitmiş olmasın paralar!

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Milliyet gazetesiAli EyüboğluErzurumKonaklıKayseriErciyes Kayak MerkeziHabertürk TVNTV

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