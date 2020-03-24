Bir kayak merkezi nasıl Avrupa'nın dört ülkesine 100'den fazla Koronavirüs vakası taşıdı?

Avusturya’nın kayak merkezi olarak bilinen küçük bir kasaba olan Ischgl, Mart sonuna kadar Avrupa’nın dört bir yanında yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ortaya çıktığı yerlerden biri oldu. 4 Avrupa ülkesi, ülkelerindeki 100'den fazla vakanın Avusturya kaynaklı olduğunu açıkladı.

Avusturya’nın Tirol eyaletinde bulunan 1600 kişinin yaşadığı bir kasaba olan Ischgl’de bulunan kayak merkezleri her yıl Avrupa’nın pek çok yerinden ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi kayak yapanlarla dolup taşan kayak merkezinde bir Kitzloch isimli bir küçük bir bar üzerinden kalabalıkların ülkelerine dönerek Koronavirüs salgınını taşıdığı ortaya çıktı.

İzlanda uyarmıştı

Barın 10 Mart’ta Koronavirüs önlemleri kapanmasına rağmen, 4 Mart’ta İzlanda hükûmetinin bir grup vatandaşının Ischgl’dan döndükten sonra Koronavirüs’e yakalandığını açıklaması yeterli önlemlerin alınmasına neden olmadı.

Tirol bölgesel yönetini gerekli önlemlerin alındığını savunurken İzlanda’nın uyarısından 3 gün sonra 7 Mart’ta Kitzloch'da çalışan bir barmenin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı. Barmenin temasa geçtiği 15 kişide daha test sonucu pozitif çıktı.

Danimarka hükûmeti, ülkedeki 1400 Koronavirüs vakasının 298’inin Avusturya temaslı olduğunu, 61’inin İtalya temaslı olduğunu açıkladı.

Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfluenza Bölüm Başkanı Monika Redlberger-Fritz, Ischgl kasabasındaki salgının en az bir kişinin ne kadar fazla kişiye bulaştırabileceğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Salgının kaynağı bar olarak belirlendi

10 Mart’da açıklama yapan Tirol Valisi, bölgede o zamana kadar tespit edilen tüm vakaların Kitzloch otelinde bir bardan çıktığını açıkladı.

Danimarka ve İzlanda gibi Almanya’da ülkedeki 300 vakanın Ischgl kaynaklı olduğunu söyledi. Norveç de 549 vakanın Avusturya kaynaklı olduğunu açıkladı.