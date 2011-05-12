Bir kanal projesi de Bursa'dan geldi!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kanal projesini açıklamasıyla birlikte Kanal İstanbul Türkiye gündeminde büyük tartışmalara neden oldu. Şimdi Türkiye İstanbul'a yapılması planlanan bu dev kanalı konuşurken benzer bir proje de Bursa'dan geldi.



Başbakan Erdoğan'ın kanal projesi Marmara Denizi ile Karadeniz’i birbirine bağlamayı hedeflerken Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe'nin projesi ise yine Marmara Denizi'ni Uluabat gölüne bağlamayı amaçlıyor. Fakat bu iki projeyi ayıran önemli bir özellik ise Uluabat gölünde Marmara denizine dökülen var olan bir su yolunun hâli hazırda mevcut olması. Hürriyetet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Proje ile Karacabey mevkiinde bulunan Uluabat gölü 38 kilometrelik bir kanal ile turizme de açılması hedefleniyor. Hatta proje tamamlandığın da Uluabat gölü doğal bir marina olarak da kullanılabilecek.





EN SON GEMİ 1958 YILINDA GEÇMİŞ



Uluabat gölünden Marmara denizine var olan ve yörede şu anda "Kocadere" olarak bilinen akarsuyun daha önceden Marmara denizine çıkmak için kullanıldığını belirten Altepe, "Daha önce gölden denize çıkmak için bu kanal kullanılıyormuş, hatta gemiler bile girip çıkarmış. En son 1958 yılında büyük bir geminin kanaldan geçtiği kaydına ulaştık. Ama uzun yıllardır kullanılmadığı için kanal kapanmış. Yeniden kullanabilmek için temizlenmesi, derinleştirilmesi ve bazı noktaların da genişletilmesi gerekiyor" dedi.





GÖL ÇEVRESİ 8 BİN 500 YILLIK YERLEŞİM BÖLGESİ



Uluabat gölü etrafında özellikle doğusunda 8 bin 500 yıllık eski yerleşim bölgeleri olduğunu söyleyen Altepe, İstanbul Üniversitesi tarafından bölgede 2 yıldır arkeoloji çalışması yaptırdıklarını söyledi.



Bölgede hanlardan hamamlara, kiliselere kadar onlarca tarihi eserlerin mevcut olduğunun altını çizen Altepe, "İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünün yaptığı kazılarda 8 bin 500 yıllık insan fosiline rastlandı. Ayrıca Avrupa'ya göç eden ilk çiftçilerin bu bölgeden göç etmişler. Bu nedenle çok eski yerleşim yerleri bulunuyor. Biz civardaki tarihi yapıların bir kısmını İstanbul Üniversitesi ile ilimize kazandırdık. Çalışmaları artırıp var olan kanalı da öncelikle yatların ve küçük gemilerin geçmesine elverişli hale getirdikten sonra bu bölgeleri ziyaret edilebilecek hale getirmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.





BURSA'DA ÜRETİLİRSE AVRUPA DÜNYAYA VAGON SATAMAZ



Kanal projesi dışında tamamen Bursa'da üretilecek olan vagonlara da değinen Başkan Altepe, "Bursa üretimi vagonların üretiminde son aşamaya gelindi. Muhtmelen bu yıl içerisinde test sürüşlerini gerçekleştireceğiz. Son teknoloji fabrikalarımız ve yerli üreticilerimizin desteği ile metro vagonu üretiminde çok önemli bir paya sahip olacağız.sadece Bursa'ya değil Türkiye'nin bütün illerine Avrupa'ya dünyaya bu vagonların satışını yapabiliriz" dedi. Bursa'nın Osmanlı döneminden beri zanaatkarların şehri olduğunu belirten Altepe şöyle konuştu, "Bursa tam anlamıyla bir üretim şehri. Otomobil üretiminde dünyanın altıncı büyük şehri ve günde 2 bin 500 otomobil üretiliyor. Fabrikalarımızın büyük bir bölümü son teknoloji ve yeni fabrikalar. Vagon üretiminde de eğer biz üretmeye başlarsak Faransa, Almanya gibi Avrupa'lı üreticiler dünyaya vagon satamaz. Çünkü onlar yüz yıllık fabrikalar ile çalışırlarken biz son teknoloji ile üretim yapıyoruz. Ayrıca işgücü maliyetlerimiz bile Avrupa'nın 6'da biri. Onlar bu açıdan bizimle rekabet edemezler."





ULUDAĞ'DA YETKİ DEVRİ İÇİN ANKARADAN İMZALAR BEKLENİYOR



Uludağ'da bütün yetkilerin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi konusunda bütün anlaşmaların tamamlandığını fakat Ankara'daki bürokratik süreçleri beklediklerini söyleyen Altepe, Ankara'dan gereken imzalar atıldıktan sonra Uludağ'da birçok yatırım planladıklarını ifade etti. Mevcut pistlerin uzatılması, yeni pistler yapılması, teleferik hattının uzatılması, dağdaki yüze yakın tarihi manastırın restore edilmesi gibi projeler şu an yetki sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Uludağ için en önemli projelerin başında ise kuşkusuz merkezden oteller bölgesine ulaşımı 22 dakikaya düşürecek olan teleferik projesi geliyor.





TİMSAH TEMALI STADYUM 2013 SEZONUNA YETİŞECEK



Dünyada takımın simgesiyle projelendirilen ilk stat olma özelliğini taşıyan ve çatısı ‘Timsah’ görünümünde olan 45 bin kişi kapasiteli Büyükşehir Stadyumu ile ilgili çalışmalarda da sona gelindi. Başkan Altepe, inşaatın yapılacağı Velodrom’daki altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ve inşaatın başlaması için ihalenin sonuçlanmasını beklediklerini ve 2013 sezonuna kadar stadı yetiştirmek istediklerini söyledi.



UEFA standartlarında projelendirilen stadyum ile Bursa’nın spor alanında da uluslararası vitrine çıkmasını sağlayacaklarını söyleyen Altepe, "Yeni stadyum Bursaspor’un yanı sıra, Avrupa kupalarının tarafsız sahada oynanacak maçlarına da ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip olacak. Bu arada stadyumun hemen karşısındaki 510 bin metrekare alan üzerine yapılacak Odunluk Hüdavendigar Kent Parkı projesiyle yaklaşık 1 milyon metrekarelik yeni bir yaşam alanı Bursa’ya kazandırılacak" dedi.







