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Ekonomi

Bir kahvaltı için kaç saat çalışmamız gerekiyor?

Kahvaltı endeksi: Hangi ülke kahvaltıya ne kadar para harcıyor?

03 Mart 2017 19:15

Dünyada gelir ve fırsat eşitsizliğinin ne boyutlarda olduğunu gösteren pek çok veri ve işaret var. Ancak Bloomberg'in hesapladığı son endeks çok daha acımasız bir tablo ortaya koyuyor. Buna göre; sadece basit bir kahvaltı için dünyanın bazı yerlerinde insanlar sadece 5 dakika çalışırken, bazı ülkelerde bu süre 9 saate kadar çıkabiliyor.

Bloomberg tarafından hazırlanan endekse göre bir bardak süt, bir yumurta, iki dilim ekmek ve bir tane meyveden oluşan standart bir kahvaltının ortalama maliyeti ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor.

Numbeo.com'da yer alan son 12-18 aya ait verilerle hazırlanan ve 129 küresel ve bölgesel finansal merkezinde kahvaltının maliyetini ölçen endekse göre; Abu Dabi, Osaka ve Zürih gibi ülkeler günün ilk öğünün parasını 5 dakikadan az bir sürede kazanabilirken, enflasyonun fırladığı Venezuela'dakilerin neredeyse 9 saat çalışması gerekiyor.

Kaynak: BusinessHT

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