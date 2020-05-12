Bir kadının erkek şiddeti çığlığı: Sesimi duymazsanız çocuklarım toprağımı öpecek

Sibel Bekar, 17 yıllık evliliğinin son iki yılında gördüğü şiddet ve hakaretlerden dolayı boşanma davası açtığı eşi Miktat Bekar tarafından ölüm tehditleri aldığını söyledi. Bekar, “Çocuklarım her sabah ‘şükürler olsun annem yaşıyor’ deyip beni öpüyorlar. Sesimi duymazsanız çocuklarım toprağımı öpecek” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Bekar, eşinin kendisine “Boşandığın gün seni mezara sokacağım” dediğini dile getirerek, “Boşanma ve uzaklaştırma davalarımda bir sonuç alamadım. 9,10 şikâyet dilekçem var. Derdimi anlatmak için Kartal Adliyesi’ne gidip savcı ile görüştüm. Savcı bana ‘Ben mi seni koruyacağım git derdini basına anlat, sesini duyur’ dedi” diye konuştu.

Emniyet’e ve savcılığa yaptığı şikâyetlerin ölüm tehditlerinin önüne geçemediğini vurgulayan Bekar CİMER’e de başvuru yaptığını söyledi.