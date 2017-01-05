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Bir kadını sokak ortasında darp ederek kaçırdılar, serbest bırakıldılar!

Bartın’da sabah saatlerinde otomobile zorla bindirilen bir kadının kaçırılma anı kameralara yansıdı

05 Ocak 2017 16:44

3 Ocak’ta Bartın kent merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulunun önünden geçen bir kadın, burada bekleyen 3 kişi tarafından zorla otomobile bindirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Al Jazeera Turk'te yer alan habere göre, kısa süre sonra kadının ve şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, kent merkezindeki Çatmaca mevkisinde durduruldu. Kadının şikâyetçi olması üzerine araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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O görüntüleri izlemek için tıklayınız.

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Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki otomobilin yanında duran bir kişinin, bu sırada buradan geçen kadınla kısa süre konuşması ve zorla araca bindirmek istemesi yer alıyor.

Kayıtlarda ayrıca, bu sırada etrafı gözleyen diğer 2 kişinin yardımıyla kadının zorla otomobile bindirilerek, çevredekilerin bakışları arasında olay yerinden hızla uzaklaşmaları görülüyor.

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