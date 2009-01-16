Amerikalı film yıldızı Leonardo DiCaprio (34), kadınları dış görüntüleriyle değerlendirmediğini söyledi.



İsrailli manken Bar Rafaeli'yle (23) birlikte olan DiCaprio, Almanya'da yayımlanan "InStyle" adlı magazin dergisine yaptığı açıklamada, "Manken olsun ya da olmasın, bu benim için kriter değil. Bu konuda bir kadının diğer kaliteleri önemli. Bir kadını cazip kılan karakteridir" diye konuştu.



Henüz aile kurmayı düşünmediğini ifade eden DiCaprio, "Çocukları çok seviyorum ve günün birinde baba olmak istiyorum. Ancak henüz doğru zaman gelmedi. Zamanı geldiğinde bunu hissederim" dedi.



