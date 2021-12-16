Bir kadına cinsel saldırıda bulunarak yüzüne kızgın yağ döken Resul Erkmen tutuklandı

G.Ç.'nin şikayeti üzerine İskenderun Kadın Platformu adına avukat Mehtap Sert davayı üstlendi. G.Ç.'nin 1.5 yıldır eski sözlüsünün tacizine uğradığını kaydeden Sert, "İlk tedavisi uygulandı. Ancak hastanedeki doktorlar grevde olduğu için yatış verilmedi. Pansumanı yapıldı. Daha sonra daha kapsamlı detaylı tedavi için hastaneye yatabilecek. Bu süreçten sonra vekil olarak İskenderun Kadın Platformu olarak davayı takip ediyoruz. Şiddetle mücadeleye devam edeceğiz. Kadın dayanışması yaşatır" diye konuştu.