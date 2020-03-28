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Koronavirüs

Bir kadın karantina yurdunda doğum yaptı

28 Mart 2020 20:31

Mersin’de kız öğrenci yurdu'nda karantinada bulunan bir kadın doğum yaptı ve bebeğe Azra ismi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı kız öğrenci yurdunda karantinada doğum yapan anne ile telefonda görüntülü konuştu. Anne ile konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımıza bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdumuzda karantinada bulunan bir ailemizin bebeği dünyaya geldi. Hoş geldin Azra bebek. Gelişin şifamıza, iyiliğimize vesile olsun" ifadelerini kullandı.



 



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