Bir kadın, iki aşık: Sonuç, cinayet

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent beldesinde aynı kadına aşık oldukları öne sürülen 2 kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Boğazkent sahilinde park edilmiş bir otomobilde gece ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme başlattı. Arabada cesedi bulunan kişinin başına silahla ateş edildiği ve Serik ilçesi Körfez Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Hüseyin C. olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, Hüseyin C’nin son olarak Çiğdem A’yla (38) görüldüğü tespit edildi.



Gözaltına alınan Çiğdem A’nın sorgusunun ardından kadınla birliktelik yaşadığı anlaşılan Mustafa Kemal D. de (29) olayla ilgisi olabileceği şüphesiyle yakalandı.

Çiğdem A’nın, ifadesinde, eşinden ayrılmak üzere mahkemeye başvurmasından sonra hem Hüseyin C. hem de Mustafa Kemal D. ile arkadaşlık ettiğini, Mustafa Kemal D’nin kıskançlık yaparak Çiğdem A’ya Hüseyin C. ile görüşmesini istemediğini söylediği öğrenildi. Olay günü Çiğdem A’nın Hüseyin C. ile buluşarak Boğazkent sahiline

gittiği, Mustafa Kemal D’nin de başka bir otomobille takip ederek sahilde Hüseyin C. ile tartıştığı ve Hüseyin C’nin kafasına tabancayla bir el ateş ederek öldürdüğü öne sürüldü. Olayın ardından Çiğdem A. ile Mustafa Kemal D’nin birlikte kaçtığı iddia edildi. Jandarmada sorguları tamamlanan Çiğdem A. ile Mustafa Kemal D, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.