'Bir kadın için yuvamı yıkmam'

Sabah'ın haberine göre Ergin, manken Neslihan Yavuzcan'la birlikte olduğu öne sürülen eşine "Doğru mu?" diye sorma gereği bile duymadığını söyledi ve ekledi: "Evliliğimizin sorunsuz gitmesinin sırrı güven ve dürüstlük. Eşim başkasına bir şey hissetse söylerdi..." "Karı-koca bu haberlere gülüyoruz" diyen Binnaz Ergin şöyle devam etti: "Aramızı bozmaya çalışıyorlar ama kimseye paye vermeyeceğim. Bir kadınla dedikodusu çıktı diye kocamı boşamam; 25 yıllık yuvamı bozmam. Kimseyi sevindirmem. İnsanlar artık kocamın ve benim üzerimden ellerini çeksin!"