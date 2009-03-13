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'Bir kadın için yuvamı yıkmam'

'Arka Sokaklar' dizisinin 'Rıza Babası' Zafer Ergin'in adı aşk dedikodularına karıştı ama eşi Binnaz Ergin aldırmadı.

13 Mart 2009 02:00

'Arka Sokaklar' dizisinin 'Rıza Babası' Zafer Ergin'in adı aşk dedikodularına karıştı ama eşi Binnaz Ergin aldırmadı.

Sabah'ın haberine göre Ergin, manken Neslihan Yavuzcan'la birlikte olduğu öne sürülen eşine "Doğru mu?" diye sorma gereği bile duymadığını söyledi ve ekledi: "Evliliğimizin sorunsuz gitmesinin sırrı güven ve dürüstlük. Eşim başkasına bir şey hissetse söylerdi..." "Karı-koca bu haberlere gülüyoruz" diyen Binnaz Ergin şöyle devam etti: "Aramızı bozmaya çalışıyorlar ama kimseye paye vermeyeceğim. Bir kadınla dedikodusu çıktı diye kocamı boşamam; 25 yıllık yuvamı bozmam. Kimseyi sevindirmem. İnsanlar artık kocamın ve benim üzerimden ellerini çeksin!"

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