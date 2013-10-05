Bir kadın-erkek tartışması: Erkek ateşi buldu, kadın da odunu

Uludağ Üniversitesi’nde (UÜ) düzenlenen sunuma katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Serkan Karaismailoğlu, beyindeki gelişimin kadın ve erkek arasındaki farkı yarattığını söyledi.

Erkeklerin tek derdinin kadını etkilemek olduğunu açıklayan Dr. Karaismailoğlu, "Bir ilişkiyi kadın başlatır, kadın bitirir. Bunu tüm erkekler kabul etmeli. Ama kadınlar da her zaman başlatan ve bitiren aynı kadın olmayabilir gerçeğini unutmamalı" dedi.

UÜ Mete Cengiz Salonu’nda ’NBeyin’ adlı program ile öğrencilere esprili sunum yapan Dr. Serkan Karaismailoğlu, kadın ve erkeğin birbirine kızdığı noktaları, günlük hayattan örneklerle anlattı. Kadın ve erkeklerin birbirlerini yeterince tanımadığını söyleyen Dr. Karaismailoğlu, beynin dişil ve erkek beyni olarak ayrı geliştiğini belirtti.

'Erkeklerin tek derdi kadını etkilemek'

Kadın erkek kavgasının asıl nedeninin birbirini tanımamak olduğunu söyleyen Dr. Serkan Karaismailoğlu, erkekler her ne kadar kabul etmese de ilişkiyi kadınların başlatıp yine onların bitirdiğinin bir gerçek olduğunu savundu. ’Türk kızını aya gönder, ilk adımı aydan bekler’ düşüncelerinin yanlış olduğunu belirten Dr. Karaismailoğlu, "Bunun Türklükle falan hiçbir ilgisi yok. Doğaya bakıldığında dahi erkek hayvanların dişileri etkilemek istediği görülüyor. Erkeklerin tek bir derdi var dişiyi etkilemek. Bir ilişkiyi kadın başlatır, kadın bitirir. Bunu tüm erkekler kabul etmeli. Ama kadınlar da şunu unutmamalı. Her zaman başlatan bitiren aynı kadın olmayabilir" dedi.

Erkekler iyi işitemez

Kadınların, erkeklerin kendilerini dinlememesinden yakındığını kaydeden Dr. Karaismailoğlu, erkeklerin beyin yapısının işitmeye müsait olmadığını belirtti. Bunun nedeninin beynin sol yarım küresi olduğunu dile getiren Dr. Karaismailoğlu, "Sol yarım küre kadınlarda daha erken gelişiyor. Bu yüzden de fazla detaycı oluyorlar. Erkeğin sol küresinin gelişimi geciktiği için kadınlara oranla konuşma, işitme ve muhakeme sorunu yaşıyorlar. Erkekler bir şey yaparken kadınları duymamasının tek nedeni bu. Televizyon izlerken bir şey söylediğinizde erkeğin kafa salladığına bakmayın. O bir reflekstir. Mesela erkeğe süt almasını söyleyecekseniz, karşısına geçip kafasını tutun. Kulaklarını kapamamaya dikkat et. Mümkünse çok açık bir şey giymeyin. Sonra da ’Mahmut akşam eve gelirken süt al’ demeniz yeterli. En fazla 5 saniyenizi alır" diye konuştu.

'Evet erkekler odun'

Konuşmasında, "Erkekler odundur" diyerek espri yapan Dr. Serkan Karaismailoğlu, "Bir söz vardır. Ateşi kim keşfetti bilmiyoruz ama odunu kesin bir kadın keşfetti. ’Biz odun muyuz?’ Aksini söylemeyeceğim. Evet biz odunuz. Bunun bilimsel bir nedeni var. Erkekler empati yapamaz. Erkek üzgün bir kadın gördüğünde üzülüyor. Ama bu üzüntü onun için üzgün yüz olarak kalıyor. Kadınlar, ’Beni anlamıyor’ diye şikayet ediyor. Erkekler bu konuda suçlu değil. Erkekler duygusal empatiden hemen bilişsel empatiye geçiyor. Ve tek derdi kadının sorununu çözmek" dedi.

'Kadınlar erkeklerden çok hoşlanmaz'

Dr. Karaismailoğlu, kadınların erkeklerden çok daha fazla konuştuğu şeklinde yanlış bir algının olduğunu belirtti. Dr. Karaismailoğlu, "Aradaki fark aslında söylendiği gibi fazla değil. Kadınlar günde ortalama olarak 16 bin 215 kelime kullanırken, erkeklerde bu sayı 15 bin 669 olarak tespit edildi. Buna rağmen erkeklerin az konuştuğunu düşünenlere onların pazar günkü futbol yorum propramlarını izlemesini öneriyorum" diye konuştu.

'Kadınların mutlu olacağı dönemler var'

Kadınları tatmin etmek ve mutlu etmenin neden zor olduğunu anlatan Dr. Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Kadınlarda mutluluk sağlayan östrojen hormonu fazla. Mutsuz olmaya da progesteron hormonu neden oluyor. Erkeklerin yapacağı şey, bir kadında östojenin ne zaman fazla olduğunu, progesteron hormanlarının ne zaman az bunu bilmesi. Ayın 10’u ile 15’i arasında kadınlara çöp verseniz mutlu olur. Bu aylar üremek için en uygun ayları olduğu için mutlulukları fazladır. Kadınlar sigara ve alkolü de progesteronun yükseldiği aylarda bırakabilir. Bir erkeği mutlu etmek istiyorsanız ise ona açabileceği bir kavanoz vermeniz yeterli. Kadınlar kavga ettiğinde bunu kullanabilir."