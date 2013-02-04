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Yaşam

Bir kadın daha yakını bir erkek tarafından öldürüldü

İstanbul'da İrem Kahya birlikte yaşadığı Ramazan Demirci tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

04 Şubat 2013 14:33

İstanbul Esenyurt'ta İrem Kahya adlı kadın birlikte yaşadığı Ramazan Demirci tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İddialara göre olay Esenyurt Yenikent Mahallesi 464 Sokak 7 numarada bulunan apartmanın ikinci katında saat 00.00 sıralarında yaşandı.

Ramazan Demirci (46) birlikte yaşadığı, gece kulübünde konsomatris olarak çalıştığı öğrenilen İrem Kahya'yı (44) kalbinden ve bacağından bıçaklayarak öldürdü.

Çevre sakinleri evden gelen gürültüler üzerine polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. O sırada evde bekleyen Ramazan Demirci suç aleti bıçakla polise teslim oldu.

Eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalede, İrem Kahya’nın yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

Cenaze Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşsiz olan Ramazan Demirci ile birlikte cinayet sırasında bir kişinin daha evde olduğu iddia edilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ramazan Demirci Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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