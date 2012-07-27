Bir kadın daha cinayet kurbanı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, kendisini aldattığı iddiasıyla karısını bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, özel bir şirkette geceleri kepçe operatörü olarak çalışan Zafer Akar (35), mesai bitiminde Halkalı Merkez Mahallesi Ömrüm Sokak'taki evine geldi.

Akar, evde eşi Derya Akar'ın (30) yanında tanımadığı bir kişiyi çıplak vaziyette gördü.

Olay karşısında sinirlenen Akar, mutfaktan aldığı bıçakla karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yabancı kişi de Akar'ın mutfağa gittiği sırada evden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 çocuk annesi Derya Akar'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan Akar, Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Akar'ın polisteki ifadesinde, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.