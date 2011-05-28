'Bir kadın da 4 erkekle evlenebilir'

T24- Eyüp ve Fatih Belediyelerinin aile danışmanı Sibel Üresin'in, 'Bir erkek dört kadınla evlenebilir' şeklindeki yorumuna, sanatçı Niko Guido fotoğraflarıyla tepki gösterdi.







21’inci yüzyılda böyle bir yaşam tarzının Türkiye’de tartışmaya açılmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirten, ’nü’ çekimleriyle dünyaca tanınan fotoğraf sanatçısı Niko Guido, "Seçme ve seçilme hakkını Fransa ve İtalya’daki hemcinslerinden önce elde eden Türk kadını, böyle gerici bir konuyla gündeme getirilmeyi hak etmemektedir.

Eğer eşitlik ilkesi Anayasamızda mevcutsa, çok eşlilik her iki cinsiyet için de gündeme getirilmelidir" diye konuştu.

Guido gelinlik giymiş bir kadını, üzerlerinde sadece iç çamaşırı bulunan dört erkekle fotoğraflayıp, ’bir erkeğe dört kadın’ görüşüne yanıt verdi.



