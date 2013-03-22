Bir kadın cinayeti daha Kütahya'dan

Edinilen bilgiye göre; dün saat 20.00 sıralarında 155 Polis İmdat hattını arayan kimliğini açıklamayan bir kişi, "Fatih Sultan Bulvarı'nda eczanelerin önünde park halinde duran 43 NZ 961 plakalı arabanın arka koltuğunda ceset var, gidin alın" ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kapıları kilitli otomobille karşılaştı. Polis, kapıları kilitli olan otomobilin arka koltuğunda, göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş üzerinde bulunan kadın cesedi olduğunu ve cesedin 25 yaşlarındaki Ümit Zehra Aydar'a ait olduğunu belirledi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet, Gasp ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işledikleri iddiasıyla otomobilin sahibinin oğlu Semih D. ile arkadaşı Orhan S'yi Bahçelievler Mahallesi Yörünge Sokak'ta saklandıkları bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.