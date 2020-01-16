Özkök, "Bir kadın bir kadına 'ama sen de yükselmek için seviştin' derse" başlığıyla (16 Ocak 2020) yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök , bugünkü yazısında Cinsel tacizle saldırının yanı sıra tecavüzle de suçlanan ve mahkeme önüne çıkmaya hazırlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein 'ın davasını kaleme aldı. Weinstein ' ın avukatı Donna Rottuno 'a dikkati çeken Özkök, "ilk kez bir kadın bir kadına 'ama sen de yükselmek için seviştin' diyeceği bir dava olacağını kaydetti.

Rottuno, bugüne kadar girdiği cinsel taciz ve tecavüz davalarından sadece birini kaybetmiş. Harvey Weinstein’la ilgili davada savunmasını üç temel üzerine oturtacakmış.

BİR: Karşılıklı anlaşma sonucu yaşanan sevişmede davranış hatası olabilir ama bu bir suç değildir.

İKİ: Suçlamalara konu olan iki somut iddia var. Biri bir otel odasında oral sekse zorlama, öteki tecavüz. Ancak aradan çok uzun süre geçmiş ve hiçbir delil yok.

ÜÇ: En çarpıcısı da şu. Kadınlara diyor ki: Aradan bu kadar yıl geçmiş hiç sesinizi çıkarmamışsınız, hatta çeşitli yerlerde onunla birlikte görünmeye devam etmişsiniz.

Demek ki o ilişkiyi siz de “yükselmek için kullanmışsınız”. Kadınlara ilk defa “Siz de yükselmek için seviştiniz...” denecek bir dava... Ve bunu da bir kadın avukat söyleyecek... İlginç bir dava olacak.

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