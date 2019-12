Bir kadeh alkol bile kanser riskini artırıyor

Az içildiğinde yararlı olduğu belirtilse de, yeni bir araştırma, her gün düzenli olarak içildiğinde bir kadeh alkolün bile kanser riskini artırdığını ortaya koydu.



Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesinin internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre, vücutta kanser yapıcı moleküle dönüşen alkolün, ağız, boğaz, kalın bağırsak, rektum, meme, karaciğer, yemek borusu ve gırtlak kanseri riskini yüzde 168'e kadar artırabildiği ortaya çıktı.



Fransa Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Dominique Maraninchi ve Fransa Halk Sağlığı Genel Müdürü Didier Houssin, günde bir kadehin ağız, boğaz ve gırtlak kanseri riskini yüzde 168, yemek borusu kanseri riskini yüzde 28, meme kanseri riskini yüzde 10 ve kalın bağırsak-rektum kanseri riskini yüzde 9 artırabileceğine dikkati çektiler.



2007'de yapılan 7 binden fazla bilimsel araştırmanın yer aldığı uluslararası rapora dayanarak bir broşür hazırlayan bilim adamları, riskin, alkol türüne göre değil, günde içilen alkol miktarına göre arttığını vurguladılar.



Alkol kanser riskini nasıl artırıyor?



Vücutta alkolün, özellikle karaciğer ve ağızda bulunan alkol dehidrojenaz adlı enzim tarafından, kimyasal maddelerden hidrojeni ayıran asetaldehit molekülüne dönüştüğünü ve enzimin başka bir enzim tarafından yok edildiğini belirten bilim adamları, kanserojen molekülün birikiminin fazla alkol tüketen ya da genetik olarak asetaldehidini çok yavaş azaltan bünyelerde yüksek seviyede kaldığını ifade ettiler.



Alkolün doğrudan ağız, gırtlak ve yemek borusundan muközlerin geçirgenliğini artıran çözücü etki yarattığı da kaydedildi.



Kanserden korunmak için



"Beslenme-Kanserden Korunma" adlı broşürde bilim insanları, kanserden korunmak için meyve sebze tüketilmesi, et ve şarküteri ürünleri tüketiminin azaltılması ve fiziksel faaliyetler yapılması önerisinde bulundular.



Çok ciddi araştırmalara dayanarak bilim insanları, haftada 5 kez, günde en az 30 dakikalık fiziksel faaliyetin, kalın barsak, meme ve rahim kanseri riskini, meyve sebze tüketiminin artırılmasının ağız, boğaz, gırtlak, yemek borusu, akciğer ve mide kanseri riskini azalttığını vurguladılar.



Alkol dışında, aşırı kilonun yemek borusu, rahim, böbrek, pankreas, meme, kalın barsak, rektum ve safra kesesi kanseri riskini artırdığına dikkat çekildi.



Düzenli olarak her gün tüketilen 100 gram etin kalın barsak-rektum kanseri riskini yüzde 29, 50 gram şarküteri ürününün ise riski yüzde 21 artırdığı kaydedildi.



Erkeklerde kanserlerin yaklaşık yüzde 10,8'i, kadınlarda yüzde 4,5'i alkol tüketiminden kaynaklanıyor.



1990'lı yıllarda yapılan araştırmalar, alkolün az alındığında sağlığa yararlı olduğunu göstermişti.



(AA)