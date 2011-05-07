Bir kaç milyon için öldürüldüler

T24- Batı Afrika ülkesi Kenya’nın başkenti Nairobi’de, ülke tarihinin en büyük fildişi kaçakçılığı olaylarından biri ortaya çıkarıldı. Başkentin havaalanında ele geçirilen metal kutularda, toplam 1.4 ton fildişi bulundu. Yetkililer, el konan fildişlerinin toplam değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor.

Kimsenin sahiplenmediği 84 metal kutunun içinde ne olduğuna bakan yetkililer, kutuları açında onlarca fildişiyle karşılaştı. Havaalanındaki polis biriminden Eunice Kihiko, “Nijerya’daki bir adrese gönderilmek istenen kutulardan bir suç örgütünün sorumlu olduğunu veya havaalanındaki gümrük komisyoncuları arasında gizli bir anlaşma yapıldığını tahmin ettiklerini” söyledi.



Kihiko, “kutuların ithal edilen ürünler bölümünde bulunmasının, havaalanında olağandışı işlerin döndüğünü gösterdiğini” söyledi.



Bir diğer yetkili Joseph Ngisa, “Kutularda Nairobi’deki Papua Yeni Gine ve Brunei adresi taşıdığını ancak bunun bir aldatmaca olduğunu belirtti.





Afrika'dan Vietnam'a



Fildişi kaçakçılığının merkezi halindeki Nairobi’de, geçen yıl 2 ton fildişi ve beş gergedan boynuzu ele geçirilmişti.



Öte yandan, aynı gün içinde Vietnam’ın liman kenti Hai Pongs’da, gümrük yetkilileri 300 kg fildişi ele geçirdi. Vietnamlı yetkililer, fildişlerinin ülkenin kuzeyindeki Quang Ninh eyaletindeki bir şirketin adresini taşıdığını belirtti. Söz konusu şirket bu tür bir kargodan haberi olmadığını belirtti.



Vietnam, başta fildişi ve gergedan boynuzu olmak üzere yasadışı hayvan ürünlerinin ticaretinde başı çekiyor. Kaçak hayvan ürünleri tıbbi amaçlarlar yüksek fiyata satılıyor. Nisan ayında, Tayland’da 3.3 milyon değerinde fildişi ele geçirilmişti.