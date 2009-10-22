Bir Juliet aranıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamada, William Shakespeare'in ''Romeo ve Juliet'' eserinin sahneleneceği ve ''Juliet''i oynayacak oyuncunun, yapılacak seçme sonucunda belirleneceği belirtildi.Seçmelere katılmak isteyen adayların, 6 Kasım Cuma gününe kadar sahne direktörlüğüne başvurmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, adayların üniversitelerin tiyatro bölümleri ve konservatuarların oyunculuk bölümünden mezunu olmaları gerektiği kaydedildi.Açıklamada, adayların 20-28 yaş ve 1.60-1.70 boy aralığında olmaları gerektiği belirtilerek, seçmelerin mülakat ve sahne olmak üzere, iki aşamada yapılacağı ve katılacak olanların ''Juliet'' rolüyle ilgili bir tiradı hazırlamaları gerektiği bildirildi.