Bir Juliet aranıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahnelenecek, ''Romeo ve Juliet'' adlı tiyatro oyunu için, ''Juliet'' rolünü üstlenecek oyuncu arıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamada, William Shakespeare'in ''Romeo ve Juliet'' eserinin sahneleneceği ve ''Juliet''i oynayacak oyuncunun, yapılacak seçme sonucunda belirleneceği belirtildi.
Seçmelere katılmak isteyen adayların, 6 Kasım Cuma gününe kadar sahne direktörlüğüne başvurmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, adayların üniversitelerin tiyatro bölümleri ve konservatuarların oyunculuk bölümünden mezunu olmaları gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, adayların 20-28 yaş ve 1.60-1.70 boy aralığında olmaları gerektiği belirtilerek, seçmelerin mülakat ve sahne olmak üzere, iki aşamada yapılacağı ve katılacak olanların ''Juliet'' rolüyle ilgili bir tiradı hazırlamaları gerektiği bildirildi.