Bir jip daha parçaladı

Daha önce jipiyle yaptığı kazalar nedeniyle adı 'jip canavarı' na çıkan Deniz Akkaya , yine kaza yaptı.
Eski manken Deniz Akkaya Audi marka lüks jipiyle Etiler’de karıştığı trafik kazasından sonra kazayı görüntüleyen Mega Magazin kameralarına tehditler savurdu. Eski manken Akkaya’nın, kaza raporu tutulmadan önce apar topar sevgilisi Efe Önbilgin’in şöförü Ufuk Bey’i olay yerine çağırması, acaba ehliyeti mi yok sorusunu akıllara getirdi.
Lüks jipiyle başka bir bayanın kullandığı jipe yandan çarpan Akkaya’nın arabasında ve diğer arabada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Efe Önbilgin’in şöförü Ufuk Bey’in sürekli elini cebine atıp, cüzdanını çıkarması ve tutulan trafik kaza tutanağı için kendi ehliyetini vermek istemesi dikkatlerden kaçmadı. ‘Seni işten attıracağım’
Deniz Akkaya ve sevgilisinin şoförü, görüntü alan kameramana" Seni işten attıracağım" diye tehditler savurdular. Çekim yapan ekibin yaptığının ahlak dışı olduğunu savunan Akkaya
" Benim babam hukuk adamı, bu işleri iyi bilirim " dedi.