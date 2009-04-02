Bir jip daha parçaladı

‘Seni işten attıracağım’

Lüks jipiyle başka bir bayanın kullandığı jipe yandan çarpan Akkaya’nın arabasında ve diğer arabada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Efe Önbilgin’in şöförü Ufuk Bey’in sürekli elini cebine atıp, cüzdanını çıkarması ve tutulan trafik kaza tutanağı için kendi ehliyetini vermek istemesi dikkatlerden kaçmadı.Deniz Akkaya ve sevgilisinin şoförü, görüntü alan kameramana" Seni işten attıracağım" diye tehditler savurdular. Çekim yapan ekibin yaptığının ahlak dışı olduğunu savunan Akkaya" Benim babam hukuk adamı, bu işleri iyi bilirim " dedi.