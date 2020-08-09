Bir itiraz da açıköğretim çocuk gelişimi bölümüne; "Birebir uygulama içinde olmadan, etkileşime girmeden hiçbir çocuk gelişimci çocuğun yüksek yararını gözetemez"

Açıköğretim psikoloji eğitiminin ardından bir itiraz da açıköğretim çocuk gelişimi bölümüne geldi.

Hacettepe Üniversitesi ‘Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü’ mezunları, “Çocuğa dokunmadan, çocukla birebir uygulama içinde olmadan, çocuğu ve yetiştirildiği çevre ile etkileşime girmeden hiçbir çocuk gelişimci çocuğun yüksek yararını gözetemez” açıklaması yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunları Derneği, örgün eğitimin yanı sıra üniversiteler bünyesinde açılan ‘Açıköğretim Çocuk Gelişimi’ bölümlerine itiraz etti ve bu bölümlerin açılmasının engellenmesini istedi.

Dernek yaptığı açıklamada, “Son günlerde kamuoyunu meşgul eden bazı üniversitelerin ‘Açıköğretim’ çalışmalarının diğer meslek alanlarında olduğu gibi ‘Çocuk Gelişimi’ alanında da tartışmasız uygulanamayacağını belirtmek isteriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, örgün psikoloji lisans eğitiminin açıköğretim programlarında da yer alması kararına gelen tepkiler üzerine talimat verdi ve bu programların kapatılması yönündeki görüşü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) bildirildi.

‘Çocuk Gelişimi’ alanında açık öğretim eğitim verilmemesini isteyen Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunları Derneği de çağrı yaptı. Örgün eğitim içerisinde çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin, öğretim üyeleri gözetimi ve danışmanlığı ile uygulama ağırlıklı müfredat kapsamında gerek çocukla gerekse ebeveynlerle yaptığı çalışmaların ‘Yüz Yüze ve Etkileşim Eğitim Modeli’yle gerçekleştiğini ifade eden dernek şunları kaydetti:

"Çocuğa dokunmadan, çocukla birebir uygulama içinde olmadan, çocuğu ve yetiştirildiği çevre ile etkileşime girmeden hiçbir çocuk gelişimci çocuğun yüksek yararını gözetemez. Nasıl ki açıköğretimle doktor, polis, psikolog, şoför olunamazsa açıköğretimle çocuk gelişimci de olunamaz. Bireye dokunan bu mesleklerin uygulanış biçimi ve yanı sıra etik ilkeler yüz yüze eğitim yoluyla öğrenilebilmektedir. Bu nedenle yukarıda da vurgulanan gerekçelere bağlı olarak açıköğretim ile öğrenci alan “Çocuk Gelişimi” bölümlerinin öğrenci alımlarını durdurmalarını ve açıköğretim yoluyla eğitim verilmesi planlanan Çocuk Gelişimi lisans programlarının açılmasının engellenmesini talep ediyoruz. Çocuklar, nitelikli bilgi ve beceriye sahip, örgün eğitim içinden gelen çocuk gelişimi mezunlarına emanet edilmelidir. "