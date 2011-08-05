









Çağnur Öztürk - T24





Geçen hafta Cuma günü, ATV ekranında usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni bir sit-com İstanbul’un Altınları’nın başlayacağını yazmıştım ancak; dizinin ilk bölümünün yayını son anda ATV yönetimi tarafından bir hafta ertelendi. 29 Temmuz Cuma günü başlaması planlanan dizi bu akşam 20.30’da ilk bölümüyle ekrana gelecek…







Bir dizi ya da programın son anda yayın saati ve gününde bir değişiklik oluyorsa mutlaka o dizi veya programda birtakım revizeler istenmiştir. Nitekim bu konuyla ilgili de dizinin ilk bölümünün ATV yönetimi tarafından beğenilmeyerek kaldırıldığına dair haberler çıktı.



Bunların üzerine de ATV yönetimi, Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'ın oynadığı İstanbul'un Altınları ile ilgili açıklamada bulundu.









"İSTANBUL'UN ALTINLARI" DİZİSİ İLE İLGİLİ:







Bugün günlük bir gazetenin ekinde yer alan, İCA Film'in ATV için yaptığı İstanbul'un Altınları dizisi ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Dizinin yayın tarihinin, ilan edilen tarihten bir hafta sonraya alınması, tamamen yayıncı ve kanalın ortak kararıdır.



Dizinin içeri ile ilgili kanal ve yapımcı arasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.



Başta başrol oyuncularımız Sayın Haluk Bilginer ve Sayın Demet Akbağ olmak üzere, tüm sanatçı kadromuz ile yapım ekibimiz heyecanla seyirciyle buluşmayı beklemektedir.



5 Ağustos Cuma günü söz, seyircinin olacaktır.



Daha önce yazdığım gibi bir diziye star kadrosundan ötürü kesin tutar demek yanlış; çünkü nice starla dolu dizi kaldırıldı, revize yapılınca da kafam soru işaretleriyle doldu, Dizinin ilk bölüm tanıtımlarının da tamamen değişmiş olduğu dikkatimi çekti…Bir İstanbul Komedisi sloganıyla çıkan dizi Bir İstanbul Revizesi oldu…





Hiçbir dizi, televizyon aracında tutmak zorunda değildir; izleyelim ve görelim…





Evet; bu akşam söz, seyircinin…



