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Yaşam

Bir İstanbul komedisi

Bu akşam ATV ekranında usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni bir sit-com, bir İstanbul komedisi başlıyor; İstanbul’un Altınları…

29 Temmuz 2011 03:00



Çağnur Öztürk





Bu akşam ATV ekranında usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni bir sit-com, bir İstanbul komedisi başlıyor; İstanbul’un Altınları…

Dizinin kadrosu şöyle; Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Salih Kalyon, Defne Yalnız, Gürgen Öz, Funda Eryiğit, Nadir Sarıbacak.


Haluk Bilginer, karşımıza Altın ailesini ve apartmanını yeni komşularından korumaya çalışan Reşat Altın karakteriyle çıkıyor. Kendini kadın haklarına adamış opera sanatçısı yeni komşu İsmet’i ise Demet Akbağ canlandırıyor. Tanıtımdan gördüğüm kadarıyla İsmet karakterinde grotesk bir hava sezdim. Giyimi, kuşamı, tavırlarıyla dizi izleyicisinin dikkatini çekecektir.


Haluk Bilginer’i ise daha önce canlandırdığı; Tatlı Hayat dizisindeki çok sevdiğim ve benim için fenomen olan sit-com karakteri ihsan Yıldırım’a benzettim. İhsan Yıldırım gibi huysuz ve sürekli bağıran bir karakter olarak bizi bekliyor sanırım Reşat Altın…


Tanıtımı başarılı. Aileler ikiye ayrılır; Heybeli’de her gece mehtaba dalanlar, mangalda ete hep beraber dalanlar…sözlerinden izleyiciyi gerçekten yakalayabilecek bir sit-com olduğunun tüyosunu alıyorum.


Zaten, Haluk Bilginer ve Demet Akbağ’ın başrollerde olması çok büyük bir avantaj reyting için. Ama gelin görün ki her şey senaryoda biter bence, özellikle de ülkemizde sit-com tutturmak zor ve ince bir iş. Birol Güven bunu çok iyi başaran bir isim, örnek olarak.


İstanbul’un Altınları’nın senaryosu ise yine başrolde Haluk Bilginer’in olduğu Tatlı Hayat’ı yazan Haluk Özenç’e ait. Umarım, Tatlı Hayat’tan farklı bir sit-com bizleri bekliyordur, zira tanıtımda Haluk Bilginer’i feci şekilde İhsan Yıldırım olarak gördüm.


Dizinin tamamını izlemeden kesin tutar, tutmak zorunda, tutmaz demek zor; çünkü nice starın oynadığı diziler reyting almadığı için kaldırıldı ekranlarımızda,


Özetle reyting işi; biraz sihirli bir iş… Belli olmuyor…

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