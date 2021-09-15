Bir İsrail Başbakanı, 10 yılı aşkın süredir ilk kez Mısır'a gitti: Sisi, iki devletli çözümü desteklediklerini bir kez daha vurguladı

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, İsrail-Filistin ilişkilerini ve kendi ülkeleri arasındaki bağları görüşmek için bir araya geldi. Bir İsrail lideri, 10 yılı aşkın süreden sonra ilk kez Mısır'a gitti.

Haziran ayında göreve gelen ve birçok farklı görüşteki partiden oluşan koalisyonun ilk Başbakanı aşırı sağcı Bennett, Sisi tarafından geçen ay davet edilmişti. Mayıs'taki 11 günlük kanlı çatışmaların ardından Mısır; Hamas ve İsrail arasında arabulucu rolü oynamıştı. Ülke, ateşkesi hala ayakta tutmak için mesai harcıyor.

Tatil mekanlarıyla ünlü Şarm El-Şeyh'de yapılan görüşmelerde Bennett diplomasi, güvenlik ve ekonomi üzerine konuştuklarını belirtti. Bennett, "Gelecekte derin ilişki kurmak için gerekli temeli yarattık" ifadelerini kullandı.

Mısır Cumuhurbaşkanlığı'ndan yayımlanan açıklamaya göre Sisi görüşmede Filistin topraklarında huzuru sağlamak için harcadıkları çabalardan ve oradaki tekrar inşa çalışmalarından söz etti.

Sisi'nin toplantıda bir kez daha iki devletli çözümü desteklediğini vurduladığı ve "Orta Doğu'da kapsamlı barışa ulaşmak için yapılan tüm çabalara destek vereceklerini" belirttiği aktarıldı.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre toplantıda iki lider İran'ın bölgedeki etkisi ve Lübnan'daki krizi de görüşmeyi planlıyordu.